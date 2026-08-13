Россия массированно атаковала одну из областей: "прилетело" в порт, вспыхнул пожар

Атака с помощью дронов / © tsn.ua

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В ночь на 13 августа российские войска совершили атаки с помощью дронов по Измаильскому району Одесской области. Под вражеским ударом оказалась портовая инфраструктура.

Об этом сообщил Оперативный штаб Измаильской РГА.

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Ночью российские оккупанты ударили по Измаильскому району. На этот раз под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате вражеской атаки объекты получили повреждения, также вспыхнул пожар.

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В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС, которые устраняют последствия удара.

Напомним, утром 12 августа российские захватчики нанесли удар по Одессе, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры и один жилой дом. В одной из квартир возник пожар, который спасатели оперативно потушили. Погибших и пострадавших не было.

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