Россия готовит новый сценарий атак на Киев: эксперт назвал главную опасность

Атака на Киев. / © Associated Press

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Киев остается одной из главных целей атак РФ. Оккупанты пытаются бить по логистическим объектам, оборонным предприятиям и критической инфраструктуре столицы. Враг все чаще делает ставку на баллистику и реактивные дроны, пытаясь усложнить работу украинской ПВО.

Об этом рассказал военно-политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии «РБК.Украина».

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Мусиенко подчеркнул, что Силы обороны ищут способы противодействия российской баллистике. По его словам, уже был прецедент, когда в ночь на 10 августа удалось сорвать масштабную атаку на Киев. Тогда россияне планировали применить более 20 ракет одним залпом. Атаку удалось предотвратить благодаря ударам Сил обороны, перегрузке российской ПВО в Брянской, Курской и Белгородской областях, а также другим приемам.

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Он объясняет, что РФ активнее наносит удары баллистикой из-за замедления поставок Украине ракет PAC-3 для Patriot, которые могут перехватывать данные цели.

Эксперт говорит, если раньше оккупанты совершали три-четыре масштабных атаки в месяц, то сейчас речь может идти о пяти-шести масштабных запусках на фоне ежедневных единичных ударов. В то же время, небольших атак с меньшим количеством ракет может стать больше.

«Если говорить о 2, 3, 4, 5 ракетах, то враг практически каждые сутки может наносить удары, пробовать наносить», — отметил эксперт.

В то же время российские войска все чаще применяют реактивные дроны и «Бандероли», чтобы усложнить работу украинской ПВО, ведь эти цели сложнее перехватывать мобильным огневым группам.

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Отдельно Мусиенко не исключает, что Россия может уже в ближайшее время начать бить по энергетическим объектам, не дожидаясь наступления холодов. По его словам, пока признаков масштабного накопления российских ракет не фиксируют — оккупанты фактически используют те боеприпасы, которые удается производить.

В то же время РФ может попытаться воспользоваться «окном возможностей», пока Украина ожидает новых ракет-перехватчиков и совершенствует способы противодействия российским воздушным атакам.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков. По его словам, только в первом полугодии 2026-го объемы поставок ракет для ПВО сократились втрое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В то же время аналитики ISW отмечают, что Россия испытывает новое оружие на Украине . Ее войска постепенно используют небольшое количество северокорейских баллистических ракет KN-23 во время атак. Москва, вероятно, пытается испытать эти ракеты на практике и повысить точность их наведения.

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