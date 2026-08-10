Ракетные удары чаще, чем раз в 3 дня: эксперт поразил сценариями войны в августе и сентябре

Эксперт рассказал об угрозе ракетных ударов

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Перерывы между российскими обстрелами Украины теперь, после того как РФ наращивает производство баллистических и других ракет, могут быть минимальными — об этом сообщили и в Главном управлении разведки, такого мнения придерживается и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

«Паузы могут быть минимальными — об этом сообщают в ГУР. Но не стоит забывать о контрмерах украинской армии. Я видел информацию о том, что у россиян были довольно амбициозные планы на прошедшую ночь по нанесению ракетных ударов баллистическими ракетами в ночь на 10 августа. Но что-то у них там не сложилось — произошли взрывы на территории Брянской области. Подробностей пока нет, но я допускаю, что в рамках контрмер эти пусковые установки и площадки для запуска ракет были атакованы украинской армией. Проверенной информации пока нет, но вспомним, что были предупреждения об атаке», — говорит Селезнев.

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При этом он отмечает, что не стоит пытаться определить, каким именно может быть интервал между обстрелами.

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«Россия производит ракеты темпами, которые опережают их планы. В частности, баллистические ракеты. Кроме того, поступает информация от нашей разведки о развертывании пусковых установок с ракетами из Северной Кореи. Поэтому было бы нечестно утверждать, что интервал между обстрелами может составлять 3–5 дней. Не факт, что так и будет. Атаки могут происходить гораздо чаще. Не факт, что у россиян будет возможность применять ракеты в большом количестве, поскольку существуют определенные ограничения», — говорит Владислав Селезнев.

По его мнению, оккупанты не в состоянии осуществлять частые массированные ракетные атаки с помощью самолетов: «В РФ не хватает самолетов, с которых они могут запускать крылатые ракеты. С установками морского базирования также возникают определенные сложности. Но эти ракетные комплексы у них есть не только в акватории Чёрного моря, но и Каспийского».

Война в Украине и возможные цели для ударов

О вероятных целях российских ракетно-дроновых атак Селезнев говорит следующее: «Инфраструктурные объекты — сейчас всё чаще слышно, что целью могут стать системы водоотведения. Последние важны как летом, так и зимой. Функционирование населенного пункта критически зависит от водоснабжения и водоотведения. То есть вода, электричество, связь, автомобильные и железнодорожные мосты — я думаю, что для врага это будет приоритетом, поскольку от этого зависит безопасность жизни обычных украинцев».

По словам Селезнева, если россияне выбрали цель, то стараются наносить по ней удары систематически.

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Кроме того, он не исключает, что в начале октября возможна эскалация войны в целом.

«После выборов в России», — говорит Селезнев.

И добавляет: «Я прогнозирую активизацию мобилизации в России. Львиную долю отправят в ад войны, чтобы закрыть „дыры“ на поле боя, часть отправят на подготовку. Обратите внимание, что у нас заговорили о доработке и укреплении фортификаций на Чернобыльском направлении. Я думаю, что это — не случайно. Считаю, что ситуация будет отслеживаться, но, думаю, опасения небезосновательны. Враг ищет варианты для усиления эскалации, россияне попытаются попытать счастья на других направлениях, кроме донецкого. Не стоит исключать того, что противник может попытаться атаковать Черниговскую область — я имею в виду попытку наземного штурма».

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