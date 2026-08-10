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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Имеют ли право украинцы уходить с работы раньше во время жары: что говорит закон

В Гоструде разъяснили правила работы в жару: работодатели могут сокращать рабочую смену или вводить гибкий график по собственному решению.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Температурные нормы на работе: обязан ли работодатель отпускать раньше в жару

Температурные нормы на работе: обязан ли работодатель отпускать раньше в жару / © Pexels

В Украине из-за аномальной жары работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия труда. Впрочем, автоматическое уменьшение рабочих часов в законодательстве не предусмотрено — для этого необходимо официальное решение руководства предприятия.

Об этом передает Гоструд.

Согласно санитарным нормам и правилам, предельно допустимая температура воздуха на рабочем месте не должна превышать:

  • для офисных работников — 28 ° C;

  • для лиц, выполняющих тяжелый физический труд — 26 ° C и ниже, в зависимости от интенсивности работы.

Работа при температуре воздуха свыше +37°С относится к опасным (экстремальным). При этой температуре не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе.

Если температура достигает этих пределов, работодатель обязан:

  • уменьшить нагрузку;

  • обеспечить работников питьевой водой и вентиляцией;

  • рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочего времени или введения гибкого графика работы.

Заметим, что работодатель не должен сокращать рабочий день в жару. Этот вопрос он решает по своему усмотрению.

Кроме сокращения продолжительности рабочего дня, допускается увеличение обеденного перерыва во избежание работы в наиболее жаркое время суток — от 13 до 16 часов.

Смена режима работы на период жары оформляется документально. Основным документом является приказ работодателя, в котором указываются новые условия и продолжительность работы.

Уменьшается ли оплата труда?

Если работник работает меньше по инициативе работодателя по погодным условиям, заработная плата сохраняется в полном объеме. Это считается изменением условий труда, а не сокращением по инициативе работника.

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, когда раскалит до +36.

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