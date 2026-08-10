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Имеют ли право украинцы уходить с работы раньше во время жары: что говорит закон
В Гоструде разъяснили правила работы в жару: работодатели могут сокращать рабочую смену или вводить гибкий график по собственному решению.
В Украине из-за аномальной жары работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия труда. Впрочем, автоматическое уменьшение рабочих часов в законодательстве не предусмотрено — для этого необходимо официальное решение руководства предприятия.
Об этом передает Гоструд.
Согласно санитарным нормам и правилам, предельно допустимая температура воздуха на рабочем месте не должна превышать:
для офисных работников — 28 ° C;
для лиц, выполняющих тяжелый физический труд — 26 ° C и ниже, в зависимости от интенсивности работы.
Работа при температуре воздуха свыше +37°С относится к опасным (экстремальным). При этой температуре не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе.
Если температура достигает этих пределов, работодатель обязан:
уменьшить нагрузку;
обеспечить работников питьевой водой и вентиляцией;
рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочего времени или введения гибкого графика работы.
Заметим, что работодатель не должен сокращать рабочий день в жару. Этот вопрос он решает по своему усмотрению.
Кроме сокращения продолжительности рабочего дня, допускается увеличение обеденного перерыва во избежание работы в наиболее жаркое время суток — от 13 до 16 часов.
Смена режима работы на период жары оформляется документально. Основным документом является приказ работодателя, в котором указываются новые условия и продолжительность работы.
Уменьшается ли оплата труда?
Если работник работает меньше по инициативе работодателя по погодным условиям, заработная плата сохраняется в полном объеме. Это считается изменением условий труда, а не сокращением по инициативе работника.
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