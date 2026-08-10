Настоящая жизнь Моисея может наконец быть раскрыта: ученые обнаружили прототипа библейского пророка

Моисей / © Pixabay

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Моисей является одной из самых известных фигур Библии, однако подтвержденных египетских записей о нем до сих пор не обнаружено. Новый доклад Armstrong Institute of Biblical Archaeology выдвигает версию, что библейским пророком мог быть Сененмут — представитель знати Древнего Египта, сделавший стремительную карьеру при дворе царицы Хатшепсут.

Об этом говорится в dailymail.

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Сторонники этой теории считают, что жизнь Сененмута имеет ряд параллелей с библейской историей Моисея. В то же время, прямых археологических доказательств того, что эти две исторические фигуры были одним человеком, нет.

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Кем был Сененмут

Сененмут происходил из царской семьи. По египетским источникам, его родителями были Рамосе и Хатнофер, не занимавшие высоких административных или религиозных должностей.

Несмотря на это, после прихода Хатшепсута к власти Сененмут быстро поднялся при царском дворе. Он был главным управляющим, архитектором и одним из ближайших советников правительницы. При жизни он получил около 90 титулов.

Сененмут был также наставником дочери Хатшепсут Неферуре. На нескольких статуях он изображен рядом с принцессой и даже с ней в объятиях. Для древнеегипетского искусства такая близость человека нецарского происхождения к представительнице правящей семьи была непривычной.

Именно это приверженцы теории связывают с библейским рассказом о Моисее. Согласно Книге Исхода, младенца Моисея спасла дочь фараона, которая нашла его в камышах Нила и воспитала как собственного сына.

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Хатшепсут могла быть библейской принцессой

Автор доклада археолог Кристофер Имс предполагает, что описанная в Библии история могла происходить в период юности Хатшепсута.

Поклонники этой версии обращают внимание на отдельные надписи, связанные с египетской правительницей. В одном из них отмечается, что ее «дух был благосклонен к чужеземным людям», а в другом говорится о «сердце, исполненном любви».

По мнению авторов теории, это могло бы объяснить, почему принцесса вопреки приказу фараона спасла и приняла в царский дом еврейского ребенка.

В то же время такие предположения не подтверждают, что Хатшепсут была той же женщиной, которая упоминается в библейской истории.

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Что связывает Сененмута с Моисеем

Еще одной параллелью приверженцы теории называют военную карьеру Сененмута. Считается, что он мог участвовать в походах к Куша — древнему царству на территории современных Судана и частично Эфиопии.

Библия непосредственно не рассказывает о военном походе Моисея в Эфиопию. Однако такие истории встречаются в более поздних еврейских текстах. В частности, о военных победах Моисея в Эфиопии писал историк I века Иосиф Флавий.

Есть и другие совпадения. Сененмут был связан с масштабным строительством при Хатшепсуте, в частности с ее храмом в Дейр-эль-Бахаре. Сторонники теории сравнивают его роль царского архитектора с описанным в Библии участием Моисея в создании скинии.

Кроме того, в известных документах Сененмут не упоминается как женатый или отец детей. Это также пытаются сопоставить с библейской историей Моисея, который, согласно тексту Библии, женился уже после бегства из Египта.

Таинственное исчезновение

Наибольшее внимание сторонники теории уделяют последнему периоду жизни Сененмута.

Его последнее надежно датированное упоминание приходится примерно на 1486 до нашей эры — в хронологии, которую используют авторы доклада. После этого он исчезает из исторических записей.

Две гробницы Сененмута — №71 и №353 — остались незавершенными. Его кварцитовый саркофаг также не был закончен, а впоследствии был найден разбитым на фрагменты. Место захоронения самого Сененмута до сих пор не установлено.

Некоторые его изображения и надписи были умышленно повреждены. Египтолог Алан Шульман писал, что Сененмут, судя по всему, стал «жертвой чьей-то неумолимой ненависти». Однако исследователи не установили, кто именно повредил его памятники и по какой причине.

Сторонники версии о Моисее считают, что такая судьба может напоминать библейскую историю о бегстве от гнева фараона.

Почему это пока только теория

Несмотря на многочисленные параллели, отождествление Сененмута с Моисеем остается гипотезой.

Ни одна известная надпись не связывает Сененмута с Моисеем и не называет его евреем. Теория основана преимущественно на совпадениях между биографиями двух фигур, а также на спорной хронологии библейского выхода.

Имя Моисея также не было найдено в документах Египта. Приверженцы теории объясняют это возможностью использования разных имен и титулов в египетском дворе. Они предполагают, что Сененмут мог быть придворным именем, в то время как имя Моисей сохранилось в памяти израильтян.

Египетская надпись, которая описывает Сененмута как «вышедшего из потопа» и получившего власть над Нилом, также пытаются связать с библейской историей о младенце Моисее, найденном в реке.

Однако ни один из этих фактов не является доказательством того, что Сененмут и Моисей один человек. Речь идет лишь об одной из исторических теорий относительно возможного реального прототипа библейского пророка.

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