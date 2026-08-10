Убегал от людей три года: в Новой Зеландии наконец-то поймали кота, уничтожившего десятки редких уток

Кот по прозвищу «Девять жизней» / © The Guardian

Реклама

В Новой Зеландии после трехлетней охоты поймали и застрелили одичавшего кота по кличке «Девять жизней». По оценкам охранников природы, он уничтожил десятки редких уток патеке — около 1% их общей популяции, а также мог охотиться на птенцов киви, гекконов и других животных.

Подробнее рассказывает The Guardian.

Реклама

Кота впервые была замечена на полуострове Пуреруа в 2023 году. Тогда охранники природы выпустили там 20 патеке, но в течение короткого времени кот убил 16 птиц. В 2024 году ситуация повторилась – из новой группы из 20 уток он уничтожил еще 15.

Реклама

Поймать животное долго не удавалось. Кот появлялся в разное время суток, а затем мог исчезать на несколько месяцев. Именно за это его и прозвали “Девять жизней”.

В конце июля охранники природы заметили, что кот несколько ночей подряд приходил к одному месту. Его выманивали лососем, жареной курицей и кроликом и в конце концов 30 июля поймали в клетку.

Животное гуманно застрелили. Ее желудок исследуют, чтобы точнее определить рацион, а из самого кота планируют сделать чучело для просветительских целей.

В Новой Зеландии живет более 2,5 млн одичавших кошек, представляющих серьезную угрозу для местной фауны. Страна планирует искоренить таких инвазивных хищников до 2050 года.

Реклама

Напомним, многие владельцы кошек ежедневно наблюдают, как их любимцы перебирают лапками одеяло, лежанку или даже колени хозяина. Специалисты объяснили, что означает это поведение и в каких случаях следует обратиться к ветеринару.

Новости партнеров