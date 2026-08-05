Не выдержали жары: три львицы погибли от теплового удара

Львицы погибли от жары / © Unsplash

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Аномальная жара в Японии привела к трагической гибели трех львиц в зоопарке Тама в Токио. Специалисты вышли со срочными предупреждениями для животных в зоопарках и Великобритании.

Об этом пишет Daily Star.

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Трагедия в Токио: в 40-градусную жару погибли три львицы

Япония сейчас страдает от изнуряющей погоды. С середины июля, когда столбики термометров достигли отметки +40 °C, у 10 из 16 львов в зоопарке Тама проявились тяжелые симптомы перегрева — потеря аппетита и сильная вялость.

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Работники отчаянно пытались спасти животных с помощью промышленных вентиляторов, распылителей воды и капельниц. Впрочем, трех львиц — 15-летнюю Луэну, 11-летнюю Ичиго и 3-летнюю Муги — спасти не удалось: они скончались предположительно от теплового удара.

«По словам нашего ветеринара, причиной смерти, вероятно, стал тепловой удар, поскольку наблюдалось обезвоживание и полиорганная недостаточность. Хотя считается, что львы устойчивы к жаре, смотрители зоопарка в последние годы усиливают контрмеры, чтобы справиться с летней жарой в Японии. Жара здесь сопровождается высокой влажностью — это отличается от жары с сухим воздухом в Африке», — сообщила представитель зоопарка.

Трагедия вызвала значительный резонанс среди экспертов по защите животных. Они предостерегают, что зоопаркам не стоит успокаивать себя иллюзиями, ведь глобальные температуры стремительно растут.

Саманта Уорд, профессор по вопросам благосостояния животных в зоопарках и законодательства Ноттингемского университета Трент, отметила, что ограниченное пространство и резкие скачки температуры создают серьезную нагрузку на организм больших кошек.

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«Львы не потеют эффективно как люди. Они в значительной степени возлагаются на поведенческие стратегии, дыхательное охлаждение, поиск тени и снижение активности. Когда влажность высока, испарительное охлаждение становится менее эффективным».

Ученая также добавила, что животным, родившимся в неволе, не хватает опыта выживания в экстремальных климатических условиях. Эти львы никогда не сталкивались с «дикими» и африканскими температурами. Так что, несмотря на физиологию, адаптированную под жару, если львы не привыкли к ней, это может создавать проблемы.

Зоопаркам рекомендуют учитывать потепление климата и предотвращать экстремальную жару в вольерах животных.

Наиболее уязвимыми к жаре являются детеныши.

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После трагического случая зоопарк Тама срочно усилил меры безопасности. Там установили точечные кондиционеры, дополнительную вентиляцию и систему распыления воды, чтобы защитить оставшийся прайд.

В Киеве от жары погибла собака: хозяина накажут

Напомним, в Киеве правоохранители расследуют гибель собаки в одном из жилых комплексов. По предварительным данным полиции, владелец квартиры оставил животное запертым на балконе во время сильной жары без доступа к воде и прохладе, после чего ушел из дома. В результате этого домашний любимец умер.

Полицейские устанавливают местонахождение мужчины. В отношении мужчины хотят открыть уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными.

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