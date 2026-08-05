Почему Меган Маркл и королеву-мать объединяет неожиданный факт и воздушные шарики

Меган Маркл / © Associated Press

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Герцогиня Сассекская родилась 4 августа 1981 года — в тот же день, что и Элизавета Боуз-Лайон, мать королевы Елизаветы II. Елизавета Боуз-Лайон, которую после вступления дочери на престол стали называть королевой-матерью, появилась на свет тоже 4 августа, но в 1900 году, поэтому разница между днями рождения этих женщин составляет целых 81 год.

Несмотря на то, что эта дата совпадает у Меган и королевы-матери, в королевской семье ей никогда не придавали какого-либо особого символического значения. Впрочем, это совпадение до сих пор привлекает внимание поклонников британской монархии, особенно если учесть тот факт, что в этом году на свой 45-й день рождения Меган опубликовала фото с шариками. На черно-белых фотографиях с ними она ныряет в бассейн.

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Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Но и Елизавета Боуз-Лайон тоже сфотографировалась с шариками в день своего рождения.

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Елизавета Боуз-Лайон в день своего рождения, 1999 год / © Getty Images

В 1999 году королева отмечала свой 99-й день рождения, и в Кларенс-Хаусе её поздравляли именно воздушными шарами. Из шаров были сделаны большие цифры 99, которые украшали вход в здание, а также их привязывали’язали к гольфкару — знаменитому «Королева-Мама-Мобиль», на котором Елизавета передвигалась по территории.

Елизавета Боуз-Лайон в день своего рождения, 1999 год / © Getty Images

Елизавета Боуз-Лайон в день своего рождения, 1999 год / © Getty Images

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