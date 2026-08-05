Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 6 августа?

Прекрасный день для общения на всех уровнях, но особое внимание все-таки следует обратить на личные связи. Наши собеседники в любом случае будут легко идти на контакт, поэтому особых усилий для получения от них важной информации прилагать не придется — все сложится как будто бы само по себе. Также время идеально подходит для любых финансовых операций — прежде всего покупки и продажи движимого и недвижимого имущества.

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Овен

Овнам можно приступать к реализации деловых и финансовых проектов любой степени сложности — причем желательно, чтобы они были максимально масштабными, в таком случае представителей знака ожидает серьезный успех.

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Решать надо только действительно важные задачи, поскольку, занимаясь мелочёвкой, придется только даром потерять время и силы. Главное — не хвататься сразу за несколько дел, а выстроить список первоочередных задач по мере убывания их значимости, в противном случае легко запутаться в поставленных целях и попасть в цейтнот, а он — не самая приятная вещь.

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