Меган Маркл станцевала на кухне в честь своего дня рождения

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

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Во вторник, 4 августа, Меган Маркл отпраздновала своё 45-летие. Герцогиня опубликовала серию забавных видео в Instagram Stories, в которых показала, как провела этот особенный день.

В одном из видео она танцевала на кухне под песню «Happy Birthday», пока на плите готовилась еда. Меган была одета в белую футболку с надписью It’s Giving Mrs. («Похоже, я миссис») и белые домашние штаны. Ее образ дополнял яркий праздничный ободок на голове, а волосы она тоже просто собрала по-домашнему.

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Меган танцует на кухне у себя дома / © Instagram Меган Маркл

А вот в следующем видео она пыталась надеть крошечные праздничные шляпки-конусы на своих двух собак — черного лабрадора Пулу и бигля Мию, однако они не хотели этого и не только снимали украшения, но и немного их погрызли.

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Меган пытается одеть праздничные шляпки собакам / © Instagram Меган Маркл

А вот шарики, украшающие кухню герцогини, тоже не остались без внимания. Вскоре она прыгнула с ними в бассейн, что сама же и показала в другой публикации.

© Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

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