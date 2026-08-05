ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
335
Время на прочтение
1 мин

Меган Маркл станцевала на кухне в честь своего дня рождения

Меган Маркл поделилась милым моментом с празднования своего дня рождения дома в Монтесито.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Во вторник, 4 августа, Меган Маркл отпраздновала своё 45-летие. Герцогиня опубликовала серию забавных видео в Instagram Stories, в которых показала, как провела этот особенный день.

В одном из видео она танцевала на кухне под песню «Happy Birthday», пока на плите готовилась еда. Меган была одета в белую футболку с надписью It’s Giving Mrs. («Похоже, я миссис») и белые домашние штаны. Ее образ дополнял яркий праздничный ободок на голове, а волосы она тоже просто собрала по-домашнему.

Меган танцует на кухне у себя дома / © Instagram Меган Маркл

А вот в следующем видео она пыталась надеть крошечные праздничные шляпки-конусы на своих двух собак — черного лабрадора Пулу и бигля Мию, однако они не хотели этого и не только снимали украшения, но и немного их погрызли.

Меган пытается одеть праздничные шляпки собакам / © Instagram Меган Маркл

А вот шарики, украшающие кухню герцогини, тоже не остались без внимания. Вскоре она прыгнула с ними в бассейн, что сама же и показала в другой публикации.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie