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Она была милой девочкой с косичками: Меган Маркл показала детское фото в честь своего 45-летия
Во вторник, 4 августа, по случаю 45-летия Меган Маркл её лайфстайл-бренд As Ever опубликовал пост с поздравлением.
В публикации в Instagram появились две фотографии герцогини Сассекской — новая в стильном наряде и архивная, на которой Меган ещё совсем маленькая.
На детском фото она позирует с двумя косичками, в белой водолазке, колготках и полосатой юбке, улыбаясь в камеру.
Эта фотография была сделана примерно в 1987 году в спальне Меган в Лос-Анджелесе. На заднем плане видна школьная фотография, на которой есть как её портрет, так и совместное фото с одноклассниками.
Меган также поделилась праздничным постом на своих страницах, который состоял из двух черно-белых фотографий. На них герцогиня Сассекская прыгает в бассейн с воздушными шариками в руках. На первом кадре Меган запечатлена в полёте, а на втором она уже скрылась под водой.