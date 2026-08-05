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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Она была милой девочкой с косичками: Меган Маркл показала детское фото в честь своего 45-летия

Во вторник, 4 августа, по случаю 45-летия Меган Маркл её лайфстайл-бренд As Ever опубликовал пост с поздравлением.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Меган Маркл

Меган Маркл

В публикации в Instagram появились две фотографии герцогини Сассекской — новая в стильном наряде и архивная, на которой Меган ещё совсем маленькая.

Меган Маркл

Меган Маркл

На детском фото она позирует с двумя косичками, в белой водолазке, колготках и полосатой юбке, улыбаясь в камеру.

Маленькая Меган Маркл

Маленькая Меган Маркл

Эта фотография была сделана примерно в 1987 году в спальне Меган в Лос-Анджелесе. На заднем плане видна школьная фотография, на которой есть как её портрет, так и совместное фото с одноклассниками.

Меган также поделилась праздничным постом на своих страницах, который состоял из двух черно-белых фотографий. На них герцогиня Сассекская прыгает в бассейн с воздушными шариками в руках. На первом кадре Меган запечатлена в полёте, а на втором она уже скрылась под водой.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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