Большинство готовит куриную грудку неправильно: вот что нужно сделать, чтобы мясо стало сочным и нежным

Как лучше готовить куриную грудку / © pexels.com

Реклама

Однако есть одна проблема, с которой сталкиваются даже опытные хозяйки — после жарки или запекания мясо часто становится сухим и жестким.

Кулинарные эксперты утверждают, что избежать этого гораздо проще, чем кажется. Для этого достаточно воспользоваться одним проверенным приемом еще до начала приготовления.

Реклама

Секрет сочной куриной грудки

Специалисты советуют не спешить выкладывать куриное филе на сковороду или в духовку. Перед приготовлением его следует ненадолго замочить в слабом солевом растворе.

Реклама

Такой способ помогает мясу удерживать больше влаги во время термической обработки. В результате даже после обжаривания или запекания куриная грудка остается сочной, нежной и не теряет своего природного вкуса.

Для рассола достаточно растворить примерно 1–2 столовых ложки соли в литре холодной воды и оставить филе на 30–60 минут. После этого мясо нужно промокнуть бумажным полотенцем и готовить обычным способом.

Почему этот способ работает

При вымачивании соль частично проникает в волокна мяса и помогает им лучше удерживать жидкость. Именно поэтому даже при высокой температуре курятина не пересыхает так быстро.

Кроме того, грудка становится более нежной, а специи и маринад равномернее проникают внутрь, делая блюдо более ароматным.

Реклама

Еще несколько советов, чтобы куриное филе не было сухим

Кроме солевого рассола, следует помнить о нескольких простых правилах:

не пережаривайте куриную грудку — достаточно готовить ее до полной готовности;

дайте мясу «отдохнуть» 5–10 минут после приготовления — так соки равномерно распределятся внутри;

используйте маринады на основе йогурта, кефира или лимонного сока для дополнительной мягкости;

Не нарезайте филе сразу после сковороды или духовки.

Какие специи лучше всего подходят

Чтобы сделать блюдо еще вкуснее, кулинары рекомендуют сочетать куриную грудку с:

паприкой;

чесноком;

черным перцем;

сушеным ореганом;

тимьяном;

розмарином;

смесью итальянских трав.

Такие специи подчеркивают вкус мяса, не перебивая его природный аромат.

Иногда для идеального блюда не требуются дорогостоящие ингредиенты или сложные рецепты. Простое вымачивание куриной грудки в солевом растворе перед приготовлением поможет сделать ее значительно более сочной, нежной и вкусной. Этот кулинарный лайфхак занимает минимум времени, но заметно улучшает результат.

Реклама

FAQ

Как сделать куриную грудку сочной?

Чтобы куриная грудка не была сухой, замочите ее в слабом солевом растворе на 30–60 минут перед приготовлением. Также важно не пережаривать мясо и отдохнуть несколько минут после приготовления.

Почему куриная грудка получается сухой?

Чаще причина заключается в слишком длительном приготовлении или слишком высокой температуре. Из-за этого мясо быстро теряет влагу. Помочь могут предварительное вымачивание в рассоле, правильный маринад и контроль времени приготовления.

Новости партнеров