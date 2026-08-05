Курильские острова / © Архів

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Россия планирует переименовать остров Малые Курилы, являющиеся частью спорных Южных Курил, в честь советского разведчика Рихарда Зорге. Там она желает установить ему мемориальную доску. В Токио встревожены действиями Москвы, поскольку считают эти территории японскими.

Об этом сообщает The Diplomat.

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«Планируемое наименование спорного Курильского острова в честь Рихарда Зорге является очередным примером усиления Россией своего контроля над этими объектами. Это часть десятилетних усилий Москвы использовать память для подкрепления своих претензий, несмотря на протесты Токио», — говорится в статье.

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Что известно об острове, который входит к составу Курил

Остров Малые Курилы являются частью спорных Южных Курил, которые Япония называет Северными территориями. Курильские острова простираются от Хоккайдо до полуострова Камчатка и обеспечивают России доступ из Охотского моря к Тихому океану.

Советские войска оккупировали острова в 1945 году, непосредственно перед капитуляцией Японии, завершившей Вторую мировую войну.

Япония до сих пор претендует на четыре южных острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова Хабомаи. Спор о том, кому принадлежит эта территория, длится более 80 лет.

Территориальные претензии РФ по Курильским островам

В издании отмечают, что название острова в честь Зорге связывает территориальные претензии России благодаря достижениям советского военного времени. Это также напоминает Токио о периоде, который остается «деликатным» в Японии.

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Россия раньше уже пыталась связать имя Зорге со спорными Курильскими островами. В январе 2022 г. Москва предложила эксгумировать останки разведчика в Токио и перезахоронить их на одном из спорных Курильских островов.

Кроме того, Москва раньше давала названия разным объектам на Курилах в 2012 и 2017 годах. Многие чествуют советских офицеров разведки, военных командиров и должностных лиц, связанных с захватом островов Советским Союзом 1945 года. Среди них:

Павел Фитин, возглавлявший советскую внешнюю разведку с 1939 по 1946 год;

генерал Кузьма Деревянко, подписавший Акт о капитуляции Японии от имени Советского Союза на борту американского десантника «Миссури»;

и генерал Алексей Гнечко, командовавший советской операцией, захватившей Курилы в 1945 году.

В Японии заявляют об оккупации Россией территорий: в Москве это отрицают

Япония протестует против русской символической деятельности на спорных Курильских островах. Токио считает контроль России над Южными Курилами незаконной оккупацией, поскольку Советский Союз захватил острова в 1945 году, тогда как советско-японский пакт о нейтралитете оставался неизменным.

Япония отказалась от своих претензий на Курильские острова согласно Сан-Францисскому мирному договору 1951 года, но Токио утверждает, что спорные острова не входят в группу Курильских островов.

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Россия отвергает заявления Японии и утверждает, что ее суверенитет над островами не подлежит обсуждению.

Конфликт между РФ и Японией — что известно

Напомним, в Москве заявили о рекордном ухудшении отношений с Токио. Причина — инвестиции японской компании в украинские дроны. В Кремле назвали соглашение «откровенно враждебным шагом». В заявлении российского МИД также заявили, что политика нового правительства премьера Санаэ Такаичи «довела двусторонние отношения до исторического минимума».

Впоследствии в Япония заявили о срочном усилении обороны из-за того, что РФ резко увеличила военную активность в регионе.

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