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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия посреди дня ударила "Бадеролями" по областному центру: много раненых, повреждены 15 домов

Враг нанес ракетные удары по гражданским объектам в двух районах Харькова.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Ракета «Бандероль»

Ракета «Бандероль» / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Российские войска посреди дня 5 августа атаковали Харьков ракетами «Бандероль». В настоящее время известно о девяти пострадавших и 15 поврежденных домах.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Терехов сначала сообщил о попадании «Бандероли» в Новобаварском районе. По его словам, российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию, в результате чего есть раненые.

Еще один удар был зафиксирован в Холодногорском районе. Там «Бандероль» попала на территорию частного домовладения. В результате атаки повреждены окружающие жилые дома и несколько автомобилей. Обследование места «прилета» продолжается.

По данным городского головы, в результате атаки пострадали восемь человек: трое — в Холодногорском районе и пятеро — в Новобаварском. В то же время глава ОВА заявил о девяти пострадавших.

Кроме того, в Холодногорском районе повреждены 15 жилых домов.

Напомним, в ночь на 5 августа российские оккупанты массированно ударили по Киеву баллистическими ракетами и дронами. В результате атаки погиб человек, около 30 ранены. Пожары были зафиксированы в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. В частности, повреждено отделение «Новой почты», ракеты полностью уничтожили склады и логистический центр «Эпицентра», а также разрушили производство завода Epicentr Ceramic Corporation. Из-за разрушений изменено движение некоторых автобусов.

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