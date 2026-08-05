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- Украина
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Люди погибли на железнодорожной платформе: жуткие детали массированного удара по Киевщине (обновлено)
После российского удара по Киевщине погибших обнаружили прямо на платформе рядом с местом атаки.
На территории железнодорожной платформы у атакованных логистических центров в Броварском районе Киевской области обнаружили погибших.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
«По оперативной информации, есть погибшие, обнаруженные на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров», — отметили в компании.
Отмечается, что во время движения поездов и работа станций приостанавливались, а работники и пассажиры эвакуировали. О возобновлении движения, заявляют в УЗ, сообщат дополнительно.
Детали гибели людей
Глава Броварского района Виталий Бигун в эфире телемарафона добавил, что несчастный случай произошел на станции Квитневе, где восемь человек погибли на платформе.
«Здесь оказалось больше всего жертв. Ночью задержался поезд. Известно о восьми погибших», — сообщил чиновник.
Напомним, этой ночью российская армия нанесла массированный удар по Киевщине. Во время атаки 14 человек погибли, а около 30 получили травмы. В частности, по данным ОВА, больше всего жертв в Броварском районе — погибли по меньшей мере девять человек.
В то же время «Укрзализныця» срочно изменила движение ряда электричек в Киев и из Киева. До конца этих суток часть рейсов курсирует с существенными задержками или по измененным маршрутам, а некоторые электрички временно отменили.