Владимир Путин. / © Associated Press

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Служба безопасности Украины во время первой 40-дневной ударной операции совершила не менее 100 успешных атак по территории России. Удары были направлены по разным целям и, вероятно, преследовали цель создать ряд эффектов, повышающих цену продолжения войны для Кремля.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По оценкам аналитиков, эти операции направлены не только на нанесение прямого вреда, но и на усиление давления на «фюрера» РФ Владимира Путина, усложняя возможность дальнейшего ведения войны против Украины.

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Ударная кампания Украины.

Отмечается, на днях СБУ объявила, что с начала кампании 26 июня операторы дронов нанесли более 100 ударов по стратегическим российским объектам на территории РФ. В частности это предприятия оборонно-промышленной базы, авиабазы, средства ППЛ, командные пункты, военные корабли, танкеры, НПЗ, а также транспортные и военно-логистические объекты.

В течение этого времени удары нанесли по ряду ключевых объектов страны-агрессорки. В частности, по Евпаторийскому авиационному заводу и авиабазам в Саках, Гвардейском, Бельбеке и Багерове в Крыму; по авиабазе Энгельс в Саратовской области и авиабазе Ханская в Республике Адыгея. Кроме того, уничтожены стратегический бомбардировщик Ту-95МС, два истребителя Су-35, два учебно-боевых самолета Л-39. Атаковано 14 НПЗ и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

В то же время, добавили в ISW, президент Владимир Зеленский сообщил, что одобрил еще одну операцию СБУ. Впрочем. не уточнил ее продолжительность, тип или установленную цель.

«Эскалация ударов против российских военных, логистических, разведывательных и экономических активов включает гораздо больше, чем удары СБУ. Украинские войска нанесли удары по меньшей мере по 19 составам Wildberries по всей России с момента первой атаки 18 июля», — говорится в отчете.

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По сообщениям, ВСУ нанесли не менее 200 ударов по российским грузовым судам и нефтяным танкерам в Черном и Азовском морях, по 24 объектам нефтегазовой инфраструктуры. Это снизило мощности России по переработке нефти не менее чем на треть.

Украинские войска также провели интенсивную ударную кампанию по электрической инфраструктуре в Крыму, что привело к длительным отключениям электроэнергии. Также удары были направлены на мосты и другую транспортную инфраструктуру на полуострове и вокруг него.

Как атаки Украины ослабляют РФ

Американские аналитики отмечают, что удары Украины создают дополнительное давление на российскую экономику, гражданскую инфраструктуру и заставляют РФ усиливать нагрузку на собственную систему противовоздушной обороны.

В частности, издание Bloomberg сообщило, что атаки заставили Россию экспортировать почти рекордные объемы сырой нефти, поскольку ее мощности по переработке нефти достигли самых низких показателей с мая 2002 года. Средние темпы переработки сырой нефти в России в июле 2026 года составили 3,6 млн баррелей в день, что примерно на треть ниже сезонной нормы.

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Российское бизнес-издание RBK со ссылкой на источники в судоходной и страховой отраслях сообщило, что в РФ страховые компании фактически прекратили покрывать военные и террористические риски для грузовых судов, работающих в Черном и Азовском морях. Произошло это после того, как Министерство обороны России направило навигационное предупреждение для этих вод 12-18 июля на фоне усиления атак.

В свою очередь, иностранные страховые компании повысили свои тарифы на военное страхование в Черном и Азовском морях.

«Компания Украины увеличила стоимость войны для малого и среднего российского бизнеса, зависящего от платформы Wildberries, а также для российских потребителей, пользующихся этим сервисом. Преимущественно — в городских районах, которые Кремль пытался защитить от войны», — говорится в отчете.

Украинские войска также продолжают подавление и уничтожение вражеских средств противовоздушной обороны (SEAD/DEAD) по всему театру военных действий. Это делает тыловые районы России более уязвимыми к дальнейшим атакам и заставляет Россию использовать ценные и разреженные самолеты системы воздушного радиолокационного наблюдения и управления (AWACS).

«Россия не смогла адекватно отреагировать на усиление ударных кампаний Украины в последние месяцы, оттягивая человеческие ресурсы и силы для защиты тыловых районов и стратегических целей, которые Москва могла бы выделить на передовой. Вероятно, Кремль будет продолжать пытаться разработать контрмеры на украинские ударные кампании в ближайшее время», — подытожили в ISW.

Напомним, под Москвой уже готовятся к новым атакам. Местные власти Люберецкого округа и города Подольска обнародовали карты укрытий — «углубленных помещений», предназначенных для защиты граждан во время атак. В то же время, российские чиновники традиционно заявляют, мол, все под контролем и призывают людей не паниковать.

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