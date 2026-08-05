Из-за остановки морского коридора Украина может потерять до 40% производства железной руды – NV

Реклама

Под риском оказалась половина украинского экспорта железорудной продукции, а скорейшего восстановления морских перевозок эксперты не ожидают, пишет NV .

После прекращения захода судов в украинские порты 22 июля судовладельцы начали отменять рейсы из-за атак на портовую инфраструктуру и торговые суда. Одно из судов с продукцией Ferrexpo было повреждено российскими беспилотниками, погиб член экипажа.

Реклама

Компания сообщила о невозможности в ближайшее время возобновить морской экспорт. Полтавский ГОК с 3 августа планирует приостановить работу из-за невозможности отгружать продукцию и повышения правительством грузовых тарифов Укрзализныци.

Реклама

Об остановке производства также заявил Южный ГОК. На других предприятиях отрасли ожидают сокращения добычи из-за тех же логистических ограничений.

По оценкам экспертов, в первом полугодии по морю отгружалось около 50% украинской железорудной продукции. Речь идет примерно об 1 млн. тонн в месяц, прежде всего о поставках концентрата в Китай.

«Море для Украины – это главная дверь торговли. Заменить этот канал невозможно, его можно частично разгрузить на другие маршруты», - говорит экономистка Ирина Коссе.

Альтернативные пути через Дунай, Польшу, Румынию и Болгарию имеют ограниченную пропускную способность и значительно дороже. При нынешних мировых ценах на железную руду и росте железнодорожных тарифов такие поставки часто становятся нерентабельными.

Реклама

По словам руководителя GMK Center Станислава Зинченко, в 2022 году экспорт через европейские порты был возможен благодаря более высоким ценам на руду. В настоящее время рост операционных и транспортных расходов делает такие маршруты экономически нецелесообразными.

Дополнительная проблема – слабый спрос в Европе и остановка части традиционных потребителей украинской руды. Возможности увеличить сухопутные поставки также ограничены пропускной способностью пограничных переходов и низким уровнем воды в Дунае.

По оценкам, только из-за сокращения экспорта железорудной продукции Украина может терять $60–70 млн валютной выручки ежемесячно, или $700–800 млн в год. Выпуск в железорудном секторе может снизиться на 40%.

Ситуацию усугубляют CBAM, новые квоты ЕС на украинскую сталь, повышение железнодорожных тарифов и военные риски. В Dragon Capital отмечают: отрасль только входит в тяжелый период, поскольку полный эффект от новых ограничений еще не проявился.

Реклама

В комментарии изданию Метинвест заявил, что возобновление безопасной работы портов должно стать одним из ключевых государственных приоритетов. Без восстановления судоходства Украина рискует потерять значительную часть экспорта, налоговых поступлений и валютной выручки, а предприятия отрасли - перейти к длительным простоям и дальнейшему сокращению производства.

Новости партнеров