«Удивят в очень плохом смысле»: победительница «Битвы экстрасенсов» выступила с тревожным предупреждением о войне

Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасинкова предупредила об угрозе наступления с территории Беларуси. Она подчеркнула, что может произойти «неприятный сюрприз».

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

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Яну Пасинкову спросили, существует ли угроза наступления России с территории Беларуси, на что она ответила, что оккупанты действительно могут готовить какой-то коварный план.

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«Каждый раз, когда мы смотрим на карты, они говорят, что ещё удивят нас в самом плохом смысле этого слова. Такое впечатление, что будет двойной ход — сначала все пишут, а потом они говорят, что учения закончились, расходимся. И именно тогда они нанесут удар», — сказала Яна Пасинкова.

Напомним, исследовательница тонких миров ОУ_РА сделала предсказание об окончании войны в Украине и назвала территории, которые сможет вернуть наше государство.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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