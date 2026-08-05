Страна без моря стала туристическим хитом: почему путешественники массово едут сюда

Почему туристы массово едут в Сербию / © Unsplash

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Сербия вошла в топ-10 направлений отдыха, которые стремительно набирают популярность среди туристов. Сейчас туризм в этой стране продолжает развиваться, а специалисты прогнозируют новые рекорды на 2026 год. Почему люди вдруг начали ездить в Сербию?

Об этом пишет Startlap.

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Страна Балкан без единого метра побережья привлекает туристов

Балканы уже долгое время остаются популярным местом отдыха среди тех, кто ищет многообразие культур, богатое историческое наследие и выгодные цены на поездки. И хотя многие едут на Балканы прежде всего ради моря, в последние годы ситуация начала меняться в пользу Сербии.

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Страна принимает все больше гостей из более отдаленных стран. Параллельно в стране растет внутренний туризм.

По последним туристическим данным, Сербия стала одним из самых динамичных направлений мира. За первые пять месяцев 2026 года количество туристов выросло почти на 7% по сравнению с прошлым годом.

Министр туризма и молодежи Сербии Хусейн Мемич считает, что положительная тенденция сохранится и до конца года. Более того, Сербия планирует установить рекорд по количеству туристов за все время.

Почему иностранцы выбирают Сербию

Больше всего иностранных туристов сейчас прибывает из Турции и РФ, однако заметное количество людей приезжает из Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Словении. В то же время с отдельных рынков, например из Китая, интерес несколько снизился.

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Эксперты объясняют такой рост количества туристов привлекательным соотношением цены и качества, культурным предложением и развитием инфраструктуры.

В последние годы особенно большие темпы роста фиксируют в сельском туризме. Если еще несколько лет назад в стране действовало едва 700 зарегистрированных гостиниц в сельской местности, то сейчас это количество выросло до 1900.

Сербское правительство хочет и дальше развивать сельские местности, чтобы туда ездили туристы.

Одними из перспективных направлений отдыха в Сербии в этом году называют Голубац и придунайский регион, где можно полюбоваться историческими достопримечательностями и природой. Все больше внимания привлекают Пештер и Нови-Пазар.

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Сербия внезапно возглавила рейтинги лучшего отдыха из-за цен, которые иногда в два раза ниже, чем в соседней Хорватии или Черногории.

Где дешево отдохнуть в Европе

Напомним, для бюджетного и яркого отдыха в Европе есть пять малопопулярных городов с собственным уникальным характером. Польский Торунь привлекает средневековой готической архитектурой, музеем Коперника и традиционными пряниками.

Румынская Тимишоара предлагает прогулки по барочным площадям, уютные кофейни и Музей коммунистического потребителя. Оба города идеально подходят для компактных и незатратных культурных уикендов.

Боснийский город Яйце известен крепостью и водопадом Плива прямо в центре, что делает его великолепной природно-исторической остановкой во время большого путешествия. Греческий город Кавала сочетает морской отдых с историей Старого города Панагия и османским акведуком Камарес, хотя в высокий сезон расходы здесь могут возрасти.

Испанский Оренсе в Галисии является центром спокойного отдыха с термальными источниками Ас-Бургас, римским мостом и местной гастрономией.

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