Летать станет еще дороже: авиакомпании ввели новые правила относительно мест

Авиаперелеты могут подорожать / © Unsplash

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Пять ведущих авиаперевозчиков мира отменили возможность бесплатно изменить место в самолете при регистрации на межконтинентальных рейсах. Новые правила коснутся пассажиров, путешествующих эконом- и премиум-эконом-классом.

Об этом пишет The Sun.

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Стоимость авиаперелетов вырастет: перевозчики отменяют бесплатные опции

Изменения ввела материнская компания Lufthansa Group, в состав которой входят Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Discover Airlines.

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Ранее путешественники, которые не покупали заранее конкретное кресло, получали стандартное место во время онлайн-регистрации и могли бесплатно изменить его на любое другое из доступных.

Теперь система будет автоматически выбирать вам кресло, если вы не выбирали его заранее, а за любую пересадку придется доплатить.

Конечная стоимость услуги будет зависеть от направления и пункта вылета. Например, изменить место на большинстве дальних рейсов Austrian, Brussels Airlines или Lufthansa будет стоить пассажирам от €25 до €45.

В то же время в Lufthansa Group уверяют, что система и дальше будет пытаться бесплатно сажать семьи рядом.

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В компании объяснили, что отмена опции бесплатной замены места была сделана для «прозрачности», чтобы клиенты платили только за те опции, которыми реально пользуются.

Такие правила уже действуют на многих коротких и среднемагистральных маршрутах группы, а для межконтинентальных перелетов они вступили в силу с 1 июля.

Нововведение уже вызвало волну возмущения среди пассажиров в Сети. В частности, на Reddit пользователи активно критикуют решение авиагиганта.

Пассажир попытался открыть дверь самолета в воздухе: что произошло

Напомним, 30 июня на борту регионального рейса United Airlines 3989 из Индианаполиса в Хьюстон произошел серьезный инцидент. Приблизительно через 15 минут после взлета 31-летний пассажир Джейкоб Кук начал вести себя агрессивно, бегал по салону, кричал и пытался открыть дверь самолета.

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Свидетели и медицинская работница отметили, что мужчина находился в состоянии бреда, жаловался на опасность и даже сам звонил в экстренные службы с требованием немедленно посадить судно.

Другим пассажирам удалось удержать нарушителя, а пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. После безопасного приземления в Индианаполисе полиция задержала мужчину.

Ему предъявили обвинения в препятствовании работе воздушного судна, нарушении общественного порядка и неповиновении правоохранителям, установив залог в размере 32 тысяч долларов. По факту происшествия идет расследование.

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