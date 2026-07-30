Літати стане ще дорожче: авіакомпанії запровадили нові правила щодо місць

Авіаперельоти можуть здорожчати / © Unsplash

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П’ять провідних авіаперевізників світу скасували можливість безкоштовно змінити місце в літаку під час реєстрації на міжконтинентальних рейсах. Нові правила торкнуться пасажирів, які подорожують економ- та преміум-економ-класом.

Про це пише The Sun.

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Вартість авіаперельотів зросте: перевізники скасовують безкоштовні опції

Зміни запровадила материнська компанія Lufthansa Group, до складу якої входять Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines та Discover Airlines.

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Раніше мандрівники, які не купували конкретне крісло заздалегідь, отримували стандартне місце під час онлайн-реєстрації та могли безкоштовно змінити його на будь-яке інше з доступних.

Відтепер система автоматично обиратиме вам крісло, якщо ви не вибирали його заздалегідь, а за будь-яке пересаджування доведеться доплатити.

Кінцева вартість послуги залежатиме від напрямку та пункту вильоту. Наприклад, змінити місце на більшості далеких рейсів Austrian, Brussels Airlines чи Lufthansa коштуватиме пасажирам від €25 до €45.

Водночас у Lufthansa Group запевняють, що система й надалі намагатиметься безкоштовно саджати родини поруч.

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У компанії пояснили, що скасування опції безкоштовної заміни місця зробили задля «прозорості», аби клієнти платили лише за ті опції, якими реально користуються.

Такі правила вже діють на багатьох коротких та середньомагістральних маршрутах групи, а для міжконтинентальних перельотів вони набули чинності з 1 липня.

Нововведення вже викликало хвилю обурення серед пасажирів у Мережі. Зокрема, на Reddit користувачі активно критикують рішення авіагіганта.

Пасажир спробував відкрити двері літака у повітрі: що сталося

Нагадаємо, 30 червня на борту регіонального рейсу United Airlines 3989 з Індіанаполіса до Г’юстона стався серйозний інцидент. Приблизно через 15 хвилин після зльоту 31-річний пасажир Джейкоб Кук почав поводитися агресивно, бігав салоном, кричав і намагався відкрити двері літака.

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Свідки та медична працівниця зазначили, що чоловік перебував у стані марення, скаржився на небезпеку та навіть сам телефонував до екстрених служб з вимогою негайно посадити судно.

Іншим пасажирам вдалося утримати порушника, а пілот ухвалив рішення повернутися до аеропорту вильоту. Після безпечного приземлення в Індіанаполісі поліція затримала чоловіка.

Йому висунули обвинувачення у перешкоджанні роботі повітряного судна, порушенні громадського порядку та непокорі правоохоронцям, встановивши заставу у розмірі 32 тисячі доларів. За фактом події триває розслідування.

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