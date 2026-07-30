Хто з українців звільнений від сплати податку на землю: повний перелік пільговиків

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Українці повинні сплачувати земельний податок, якщо мають у своїй власності ділянки. Але є категорії осіб, які звільнені від цієї сплати.

До пільгової категорії, зокрема, належать пенсіонери за віком, повідомили у Державній податковій службі.

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Від податку на землю також звільняються такі українці:

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люди з інвалідністю першої та другої групи; фізичні особи, які виховують трьох та більше дітей віком до 18 років; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Але не все так просто. Пільга, зокрема для пенсіонерів, діє у межах граничних норм площі за кожним видом цільового використання землі:

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Зазначимо, що земельна пільга починає діяти з місяця, що настає після подання заяви (або з наступного податкового року, якщо пропущені строки).

Пенсіонери, які мають право на земельну пільгу, але мають у власності кілька ділянок одного виду, мають до 1 травня подавати заяву до податкової із зазначенням, на які ділянки поширюється пільга.

Якщо право на пільгу з’явилося протягом року, то подати заяву необхідно протягом 30 днів.

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Нагадаємо, що українцям доступні різні соціальні пільги, зокрема, безкоштовний проїзд у транспорті або безоплатна правова допомога.

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