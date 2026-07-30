Туристів не пускали понад століття: закритий гавайський острів Ніїхау починає приймати перших візитерів

Острів Ніїхау / Джерело: Polihale

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Оповитий таємницями гавайський острів Ніїхау, який залишався ізольованим від зовнішнього світу понад століття, відкрив обмежений доступ для туристів. Тепер мандрівники мають змогу наживо побачити унікальний куточок планети, де місцеві жителі й досі мешкають за законами XIX століття без інтернету, доріг та комунікацій.

Про це пише RMF24.

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Острів Ніїхау, що лежить усього за 27 кілометрів від популярного острова Кауаї, давно привертає увагу мандрівників і науковців. Упродовж багатьох десятиліть це місце залишалося абсолютно закритим, а його жителі мешкали в повній ізоляції від сучасного світу. Хоча територія й зараз перебуває під пильним наглядом, острів усе ж починає потроху приймати перших гостей.

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Що відомо про острів Ніїхау, який був закритий для світу понад століття

Історія ізоляції острова розпочалася ще 1864 року, коли шотландська родина Сінклер викупила Ніїхау у короля Камехамехи V за 10 тисяч доларів золотом. Головною вимогою продажу було збереження традиційного способу життя мешканців та їхній захист від зовнішнього світу, чого нові господарі суворо дотримувалися поколіннями.

У 1915 році онук перших власників, Обрі Робінсон, остаточно закрив острів для сторонніх. З того часу потрапити туди могли тільки корінні мешканці, їхні родичі, а також поодинокі урядовці чи запрошені гості, що зробило Ніїхау однією з найзакритіших територій на карті світу.

Життя без досягнень цивілізації

Відомо, що наразі на острові Ніїхау мешкає від 70 до 130 осіб, більшість із яких — корінні гавайці. Це єдиний куточок планети, де гавайська мова досі залишається основною у повсякденному спілкуванні. Острів’яни зберігають побут своїх предків: у них немає інтернету, сотового зв’язку, централізованого водопроводу та асфальту. Вони перуть речі у струмках, використовують гасові лампи для освітлення та пересуваються верхи або на велосипедах.

Власники острова, родина Робінсонів, установили жорсткі правила: будь-які заборонені речовини під суворою табу, а за їхнє збереження загрожує негайне виселення. Завдяки такому контролю Ніїхау вдалося зберегти недоторкану природу та самобутню культуру, яких не торкнулася сучасна цивілізація.

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На острові діють суворі обмеження для туристів

Більше ніж сто років Ніїхау залишався повністю закритим для сторонніх, і лише нещодавно господарський клан почав пускати туди невеликі вертолітні екскурсії із сусіднього Кауаї. Поїздки суворо обмежені за кількістю гостей і відбуваються виключно в супроводі гіда.

Під час такого візиту мандрівники мають близько трьох годин для відпочинку на дикому узбережжі, дайвінгу та збирання мушель.

Ночувати на острові, самостійно блукати чи заходити в поселення заборонено, а контакти з місцевими зведені до мінімуму, щоб не порушувати спокій громади. Завдяки цьому Ніїхау залишається рідкісним куточком у світі, де збереглися первозданні пляжі, унікальна фауна й автентичний гавайський дух і традиції.

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