Пекельна ніч для Wildberries у Пензі: дрони вдарили по складах, спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Атака по Wildberries у Пензі

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Українські дрони у ніч проти 30 липня атакували склади логістичного центру Wildberries у Пензі. Після удару там зайнялася потужна пожежа. Працівників евакуювали.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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За повідомленням OSINT-аналітиків ASTRA, спалахнув логістичний центр Wildberries у Пензенській області, Бессонівському районі, селі Мастинівка, вул. Польова.

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За інформацією телеграм-каналу Exilenova+, в Пензі дрони поцілили по центру Wildberries площею 90 000 м². На місці почалася масштабна пожежа.

Інформацію про обстріл об’єкта підтвердила місцева влада. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко заявив, що на місці удару працюють рятувальники. За його словами, внаслідок атаки начебто постраждала одна людина.

«За попередньою інформацією, є один постраждалий, близько 200 співробітників евакуйовано. На місце оперативно прибули машини швидкої допомоги, пожежні розрахунки та сили МНС, правоохоронці. На території складу спостерігається відкрите горіння, пожежники борються з вогнем», — написав він.

У Мережі росіяни масово публікують відео та фото наслідків атаки по Wildberries. На кадрах видно масштаби пожежі. Язики вогню та диму видно за декілька сотень метрів.

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Дата публікації 08:15, 30.07.26 Кількість переглядів 8 Україна дісталася до нових складів Wildberries: на місці удару спалахнула пожежа

Атака розпочалася вночі. Палало всю ніч, на ранок залишилися тліючі склади.

Окрім того, у Мережі повідомляють про атаку на Wildberries у місті Сарапул (Удмуртія). Офіційно влада не підтвердила удар.

Також був атакований порт у Тамані в Краснодарському краї РФ. На території об’єкта спалахнула пожежа.

Нагадаємо, 29 липня українські БпЛА атакували нафтопереробний завод і склад маркетплейсу Wildberries у Рязані. Після атаки компанія Wildberries оголосила про евакуацію логістичного об’єкта.

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