Атака на Wildberries / © ТСН

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На тлі частих атак по складах найбільший російський інтернет-магазин Wildberries розпочав активний пошук вакантних приміщень у Казахстані.

Про це повідомили у пресслужбі RWB, яка розвиває маркетплейс, передає російський "Коммерсант".

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Частину товарів селлерів Wildberries можна перенаправити до Казахстану, бо вони не готові здавати склади в Росії через високі ризики.

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Відповідно до заяви RWB, компанія проводить планову роботу з будівництва логістичних об’єктів. Частину з них, запевняють там, здадуть найближчим часом. Усі організаційні зусилля зараз спрямовані на перерозподіл товарів по різних складах для економічної стійкості партнерів.

За даними джерел ринку нерухомості, йдеться про пошук площі на 100 тис. кв. м. Інший співрозмовник розповів, що компанія готова забрати всі доступні в Казахстані склади, щоб убезпечити частину своїх потужностей від ударів українських БпЛА.

Втім, у виданні вважають, що знайти об’єкт у Казахстані може бути непросто. В одній із компаній кажуть, що на кінець 2025 року в країні було 1,9 млн. кв. м якісних логістичних площ, а вакантність становила 5,8%.

Також оренда площ у Казахстані не дозволить RWB заощадити, бо ставки в країні фактично зрівнялися з російськими.

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За даними джерела на ринку нерухомості, Казахстан — не єдиний варіант розширення логістичної інфраструктури RWB. Компанія продовжує пошук нових складів і в тилу Росії, але знайти контрагентів для здавання площ стає складніше.

Атаки по складах Wildberries — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня, за повідомленнями місцевих пабліків, склади маркетплейсу Wildberries знову опинилися під ударом. OSINT-аналітики ASTRA повідомили, що спалахнув сортувальний комплекс компанії у районі села Тюшеве Рязанського муніципального району.

Головний конструктор і співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман вважає, що Україна повинна продовжувати атакувати Wildberries та Ozon, бо це впливає на економіку Росії.

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