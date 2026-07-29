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Ударов стало слишком много: Wildberries в панике начал искать склады за границей — у кого просит помощь
По данным источников на рынке недвижимости, Казахстан — не единственный вариант расширения логистической инфраструктуры RWB.
На фоне частых атак по складам крупнейший российский интернет-магазин Wildberries приступил к активному поиску вакантных помещений в Казахстане.
Об этом сообщили в пресс-службе RWB, которая развивает маркетплейс, передает российский "Коммерсант".
Часть товаров селлеров Wildberries можно перенаправить в Казахстан, потому что они не готовы сдавать склады в России из-за высоких рисков.
Согласно заявлению RWB, компания проводит плановую работу по строительству логистических объектов. Часть из них, уверяют там, сдадут в ближайшее время. Все организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по разным складам для экономической устойчивости партнеров.
По данным источников рынка недвижимости, речь идет о подборе площади на 100 тыс. кв. м. Другой собеседник рассказал, что компания готова забрать все доступные в Казахстане склады, чтобы обезопасить часть своих мощностей от ударов украинских БпЛА.
Впрочем, в издании считают, что найти объект в Казахстане может оказаться непросто. В одной из компаний говорят, что к концу 2025 года в стране было 1,9 млн кв. м качественных логистических площадей, а вакантность составляла 5,8%.
Также аренда площадей в Казахстане не позволит RWB сэкономить, потому что ставки в стране фактически сравнялись с российскими.
По данным источника на рынке недвижимости, Казахстан — не единственный вариант расширения логистической инфраструктуры RWB. Компания продолжает поиск новых складов и в тылу России, но найти контрагентов для сдачи площадей становится все сложнее.
Атаки по складам Wildberries — последние новости
Напомним, в ночь на 29 июля, по сообщениям местных пабликов, склады маркетплейса Wildberries снова оказались под ударом. OSINT-аналитики ASTRA сообщили, что загорелся сортировочный комплекс компании в районе села Тюшево Рязанского муниципального района.
Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман считает, что Украина должна продолжать атаковать Wildberries и Ozon, потому что это влияет на экономику России.