Без света остались жители четырех областей: какая ситуация в энергосистеме

Удары РФ по энергетике / © ТСН.ua

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В результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры на утро остаются обесточенными потребители в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях. Энергетики работают над восстановлением.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

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Аварийно-восстановительные работы уже начались повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам.

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Из-за погодных условий потребители призывают рационально использовать электроэнергию. В частности, работу мощных электроприборов рекомендуют перенести на период с 10:00 до 16:00 — время, когда промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

В то же время, ситуация в энергосистеме может изменяться в течение дня. Украинцев призывают следить за актуальными сообщениями на официальных страницах местных операторов системы распределения (облэнерго).

Ранее мы писали, что Киев может столкнуться со сложным зимним периодом из-за рисков новых российских атак по энергетической инфраструктуре. Эксперт отметила, что в случае повреждения ключевых объектов столицы возможны проблемы не только со светом, но и с теплоснабжением. В то же время полный блекаут не прогнозируется. Ситуация будет зависеть от масштабов атак и возможностей обновления энергосистемы.

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