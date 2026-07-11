ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

В России начали отключать интернет, мотивируя угрозой дронов

Для пользователей ввели доступ к сети по так называемым «белым спискам», через что работает только ограниченное количество ресурсов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
В РФ блокируют интернет

В РФ блокируют интернет

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 10 июля вечером произошло масштабное отключение мобильного интернета.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По информации издания, по состоянию на 21:50 мск сервис Downdetector зафиксировал более 600 жалоб в течение часа. В общей сложности за сутки количество обращений пользователей превысило 4,5 тысячи.

Россияне сообщали о недоступности большого числа сайтов и мессенджеров. По их словам, работали только ресурсы, включенные в ограниченный список.

Самые большие ограничения были зафиксированы в Центральном, Василеостровском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.

Перед введением ограничений мобильный оператор МТС разослал абонентам сообщения, предупредившие о возможных перебоях со связью, объяснив это «безопасными соображениями».

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что причиной отключений стала угроза атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что из-за беспрецедентного усиления интернет-цензуры со стороны Кремля россияне массово покупают вторые смартфоны и устанавливают VPN-сервисы для обхода государственных блокировок.

Мы ранее информировали, что российские власти отключают мобильный интернет, а также блокируют все большее количество иностранных приложений, которыми пользуются миллионы россиян.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie