В России начали отключать интернет, мотивируя угрозой дронов

В РФ блокируют интернет

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 10 июля вечером произошло масштабное отключение мобильного интернета.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По информации издания, по состоянию на 21:50 мск сервис Downdetector зафиксировал более 600 жалоб в течение часа. В общей сложности за сутки количество обращений пользователей превысило 4,5 тысячи.

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Россияне сообщали о недоступности большого числа сайтов и мессенджеров. По их словам, работали только ресурсы, включенные в ограниченный список.

Самые большие ограничения были зафиксированы в Центральном, Василеостровском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.

Перед введением ограничений мобильный оператор МТС разослал абонентам сообщения, предупредившие о возможных перебоях со связью, объяснив это «безопасными соображениями».

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что причиной отключений стала угроза атак беспилотников.

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Ранее сообщалось, что из-за беспрецедентного усиления интернет-цензуры со стороны Кремля россияне массово покупают вторые смартфоны и устанавливают VPN-сервисы для обхода государственных блокировок.

Мы ранее информировали, что российские власти отключают мобильный интернет, а также блокируют все большее количество иностранных приложений, которыми пользуются миллионы россиян.

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