- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
В России начали отключать интернет, мотивируя угрозой дронов
Для пользователей ввели доступ к сети по так называемым «белым спискам», через что работает только ограниченное количество ресурсов.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 10 июля вечером произошло масштабное отключение мобильного интернета.
Об этом сообщает The Moscow Times.
По информации издания, по состоянию на 21:50 мск сервис Downdetector зафиксировал более 600 жалоб в течение часа. В общей сложности за сутки количество обращений пользователей превысило 4,5 тысячи.
Россияне сообщали о недоступности большого числа сайтов и мессенджеров. По их словам, работали только ресурсы, включенные в ограниченный список.
Самые большие ограничения были зафиксированы в Центральном, Василеостровском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.
Перед введением ограничений мобильный оператор МТС разослал абонентам сообщения, предупредившие о возможных перебоях со связью, объяснив это «безопасными соображениями».
В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что причиной отключений стала угроза атак беспилотников.
Ранее сообщалось, что из-за беспрецедентного усиления интернет-цензуры со стороны Кремля россияне массово покупают вторые смартфоны и устанавливают VPN-сервисы для обхода государственных блокировок.
Мы ранее информировали, что российские власти отключают мобильный интернет, а также блокируют все большее количество иностранных приложений, которыми пользуются миллионы россиян.