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Путин пожаловался на "нервную обстановку" в России и признал дефицит горючего: подробности
Кремлевский диктатор Владимир Путин призвал немедленно решить проблему с дефицитом и высокими ценами на горючее в Крыму.
У российского диктатора Владимира Путина подгорают сроки из-за коллапса с горючим в аннексированном Крыму. На совещании с правительством глава Кремля потребовал немедленно найти решение для поддержки полуострова и южных регионов РФ, где цены на бензин стремительно ползут вверх, а сама логистика оказалась под ударом.
Об очередных жалобах и указаниях диктатора сообщили российские пропагандистские ресурсы.
Путин признал дефицит горючего — что взвыл
Российская верхушка была вынуждена публично признать, что ситуация выходит из-под контроля. В частности, чиновник Александр Новак подтвердил: цены на горючее в Крыму существенно завышены. Сам Путин призвал чиновников не медлить.
«Решения о поддержке Крыма и Юга России горючим должны быть приняты сейчас, а не позже», — подчеркнул Владимир Путин.
Чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, диктатор приказал срочно дать деньги на закупку горючего. Более того, в Кремле уже готовы доверить производство бензина мелкому бизнесу, требуя от него «скорее развернуть возможности».
Все масштабные проблемы с поставками Путин традиционно попытался списать на происки Украины, которая якобы «старается создать нервную обстановку» и сорвать россиянам сезон отпусков.
В то же время диктатор РФ выдал очередное циничное заявление о том, что трудности временные, а энергосистема РФ — «одна из самых крепких в мире», несмотря на реальный топливный голод на оккупированных территориях.
Топливный кризис в Крыму — последние новости
Напомним, экономическая ситуация в России неустанно продолжает ухудшаться из-за украинских атак, в частности по НПЗ, и международных санкций. В то же время, кремлевские пропагандисты не скрывают паники — Маргарита Симоньян истерически призвала граждан «терпеть» и не драматизировать из-за дефицита бензина.
По словам руководителя Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаила Гончара, несмотря на заявления Кремля о налаживании поставок горючего в оккупированный Крым, Россия до сих пор не использует Крымский мост для масштабной перевозки топливных эшелонов.
К слову, система NASA FIRMS зафиксировала пожары в нескольких районах временно оккупированного Крыма на подстанциях «Саки» и «Западно-Крымская», вблизи железнодорожной станции и позиции С-400.