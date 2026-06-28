Путин впервые признал кризис с горючим в России — что сказал

Путин / © ТСН

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В России идет кризис топливного рынка. Российский президент Владимир Путин признал, что власти вынуждены использовать резервы горючего, а на отдельных автозаправочных станциях уже наблюдается дефицит.

Об этом стало известно во время выступления Путина 28 июня.

Он заявил, что сейчас запасы бензина составляют около 1,7 млн. тонн, что, по его словам, соответствует уровню прошлого года. Также Путин заявил, что все крупные нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной нагрузке.

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В то же время Кремль уже прибегает к новым ограничениям, чтобы сдержать ситуацию на внутреннем рынке.

Путин анонсировал новые ограничения

Российский глава сообщил, что власти уже ввели временный запрет на экспорт отдельных видов горючего.

«Для стабилизации ситуации временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. Также рассматривается необходимость введения запрета на экспорт дизельного горючего», — заявил Путин.

Так Кремль пытается оставить больше горючего внутри страны, чтобы покрыть внутренний спрос.

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Напомним, что в последние недели в России все чаще сообщают о перебоях с поставками бензина и локальном дефиците на АЗС. На этом фоне правительство уже объявило о ряде мер по стабилизации рынка, среди которых возможность импорта бензина и изменение правил биржевой торговли топливом.

Ранее также сообщалось, что Москва обратилась в Казахстан по поводу возможных поставок бензина марки АИ-92 для покрытия внутреннего дефицита.

Тем временем массированные атаки БпЛА глубоко в тылу России повлекли за собой критические разрушения оборонных предприятий и глобальный дефицит нефтепродуктов.

Успешное уничтожение стратегической инфраструктуры спровоцировало рекордный обвал фондового рынка и неконтролируемый рост бюджетного дефицита РФ.

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