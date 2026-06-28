Война в Украине меняет Европу: страны Балтии призывают ЕС вооружаться вместо того, чтобы готовиться к миру

Война, которую Россия развязала против Украины, кардинально изменяет подход Европейского Союза к безопасности и обороне / © ТСН.ua

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Война, которую Россия развязала против Украины, кардинально изменяет подход Европейского Союза к безопасности и обороне. Страны Балтии убеждены, что Европа должна укреплять свой военный потенциал, а не спешить с мирными переговорами с Москвой.

Об этом заявили премьер-министры Эстонии и Латвии в интервью Euractiv во время состоявшейся в польском Гданьске Конференции по восстановлению Украины.

«Европа была проектом мира без оружия»

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что нынешняя война стала переломным моментом для всей Европы.

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«Если через двадцать лет мы оглянемся назад, то увидим, что именно сейчас сотрудничество ЕС в сфере обороны вышло на новый уровень. Европа являлась проектом мира без оружия. Теперь она станет проектом мира — но с оружием», — сказал он.

По словам Михала, усиление обороноспособности сделает Европу более сильной и влиятельной в мире.

Он также подчеркнул, что стабильность, открытые рынки и предсказуемость ЕС сегодня стали особенно ценными.

«По плохим причинам для будущего Европы происходят хорошие вещи», — отметил эстонский премьер.

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Балтия не поддерживает поспешные переговоры с Россией

Позиция стран Балтии отличается от подхода к части западноевропейских государств, выступающих за начало переговоров с Кремлем.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что пора обсуждать возможность прекращения боевых действий и замораживания линии фронта. Также сообщалось, что президент Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить прямые каналы связи с Москвой.

Впрочем, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс убежден, что сейчас говорить о мирных договоренностях преждевременно.

«Я не верю в мирные соглашения. По крайней мере, не сейчас», — заявил он.

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По его мнению, главная задача Европы — обеспечить надежную защиту восточного фланга НАТО и не допустить появления слабых мест в системе европейской безопасности.

Европа должна демонстрировать силу

Кулбергс подчеркнул, что только единство и сильная оборона могут умерить Россию.

«Мы должны действовать единым фронтом — тогда ни у кого не будет возникать опасных идей. Сначала мы должны доверять самим себе. Мы должны демонстрировать силу», — сказал латвийский премьер.

В то же время, он выразил уверенность, что НАТО и США выполнят свои союзнические обязательства в случае прямой угрозы странам Балтии.

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По словам Кулбергса, Латвия уже доказала свою приверженность Альянсу, увеличив оборонные расходы до 5% ВВП, что соответствует новым ориентирам НАТО.

По его мнению, самое важное, чего следует ожидать от следующего саммита Альянса, — отсутствие «неприятных сюрпризов» и сохранение единства союзников.

Между тем , угроза потери Крыма поставила президента РФ Путина перед выбором из двух вариантов.

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