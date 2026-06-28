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Война в Украине меняет Европу: страны Балтии призывают ЕС вооружаться вместо того, чтобы готовиться к миру
В странах Балтии считают, что война России против Украины вынудила ЕС пересмотреть свою политику безопасности и обороны.
Война, которую Россия развязала против Украины, кардинально изменяет подход Европейского Союза к безопасности и обороне. Страны Балтии убеждены, что Европа должна укреплять свой военный потенциал, а не спешить с мирными переговорами с Москвой.
Об этом заявили премьер-министры Эстонии и Латвии в интервью Euractiv во время состоявшейся в польском Гданьске Конференции по восстановлению Украины.
«Европа была проектом мира без оружия»
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что нынешняя война стала переломным моментом для всей Европы.
«Если через двадцать лет мы оглянемся назад, то увидим, что именно сейчас сотрудничество ЕС в сфере обороны вышло на новый уровень. Европа являлась проектом мира без оружия. Теперь она станет проектом мира — но с оружием», — сказал он.
По словам Михала, усиление обороноспособности сделает Европу более сильной и влиятельной в мире.
Он также подчеркнул, что стабильность, открытые рынки и предсказуемость ЕС сегодня стали особенно ценными.
«По плохим причинам для будущего Европы происходят хорошие вещи», — отметил эстонский премьер.
Балтия не поддерживает поспешные переговоры с Россией
Позиция стран Балтии отличается от подхода к части западноевропейских государств, выступающих за начало переговоров с Кремлем.
В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что пора обсуждать возможность прекращения боевых действий и замораживания линии фронта. Также сообщалось, что президент Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить прямые каналы связи с Москвой.
Впрочем, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс убежден, что сейчас говорить о мирных договоренностях преждевременно.
«Я не верю в мирные соглашения. По крайней мере, не сейчас», — заявил он.
По его мнению, главная задача Европы — обеспечить надежную защиту восточного фланга НАТО и не допустить появления слабых мест в системе европейской безопасности.
Европа должна демонстрировать силу
Кулбергс подчеркнул, что только единство и сильная оборона могут умерить Россию.
«Мы должны действовать единым фронтом — тогда ни у кого не будет возникать опасных идей. Сначала мы должны доверять самим себе. Мы должны демонстрировать силу», — сказал латвийский премьер.
В то же время, он выразил уверенность, что НАТО и США выполнят свои союзнические обязательства в случае прямой угрозы странам Балтии.
По словам Кулбергса, Латвия уже доказала свою приверженность Альянсу, увеличив оборонные расходы до 5% ВВП, что соответствует новым ориентирам НАТО.
По его мнению, самое важное, чего следует ожидать от следующего саммита Альянса, — отсутствие «неприятных сюрпризов» и сохранение единства союзников.
Между тем , угроза потери Крыма поставила президента РФ Путина перед выбором из двух вариантов.