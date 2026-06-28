Канада в компенсированное время дожала ЮАР и стала первым участником 1/8 финала ЧМ-2026

ЮАР — Канада / © Associated Press

Реклама

Сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на "SoFi Stadium" в Инглвуде, штат Калифорния (США), завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече канадцы забили в компенсированное ко второму тайму время — на 90+2-й минуте Стивен Эустакио на подборе вторым касанием точно пробил в дальний угол.

ЮАР — Канада / © Associated Press

ЮАР — Канада / © Associated Press

Отметим, что сборная ЮАР заняла второе место в группе A, уступив Мексике (0:2), сыграв вничью с Чехией (1:1) и одолев Южную Корею (1:0).

Реклама

Канада финишировала второй в квартете B, сыграв вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1), разгромив Катар (6:0) и потерпев поражение от Швейцарии (1:2).

Южноафриканцы и канадцы впервые в истории играли на стадии плей-офф на чемпионатах мира по футболу. Так что для Канады это еще и исторический выход в 1/8 финала.

В 1/8 финала Канада сразится с победителем матча Нидерланды — Марокко, который состоится во вторник, 30 июня, в 04:00 по киевскому времени.

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Реклама

Новости партнеров