Путин отреагировал на изменение позиции Трампа по отношению к Украине

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин выразил сомнение в том, что европейские лидеры могли повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине.

Об этом глава Кремля заявил во время брифинга.

"Трамп - это более чем зрелый и опытный политик", - заявил президент РФ.

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Кроме того, Путин сообщил, что в Москве ожидают визита американской делегации после завершения «горячей фазы на иранском треке».

Трамп изменил позицию по отношению к Украине: последние новости

Ранее западные медиа обратили внимание на то, что президент США заметно изменил тон в высказываниях об Украине и президенте Владимире Зеленском. Если раньше Трамп неоднократно критиковал украинское руководство, то в последнее время он стал говорить о Зеленском гораздо теплее.

В частности, Трамп заявлял, что украинский президент "достаточно хорошо держится" в противостоянии с Россией.

По оценке американского эксперта Томаса Егера, причиной такого разворота могли стать новые аргументы Киева — прежде всего, украинские дальнобойные удары по объектам в глубоком российском тылу. В Вашингтоне все отчетливее видят, что Украина способна наносить России серьезные удары.

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В то же время, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что изменение отношения президента США Дональда Трампа к Украине связано не с симпатией к Киеву, а с его стремлением достичь собственного политического успеха.

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