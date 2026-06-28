Путин нарисовал очередные "победы" РФ в войне: МИД Украины жестко ответил

Георгий Тихий / © МИД Украины

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В Министерстве иностранных дел Украины иронически отреагировали на очередные заявления российского диктатора Владимира Путина о войне против Украины.

Путин заявил, что Россия якобы видит, как украинские войска "теряют позиции на передовой", и именно поэтому Украина вроде бы "прибегает к терроризму внутри России".

На это ответил представитель МИД Украины Георгий Тихий. Он высмеял риторику Кремля и напомнил, что Россия уже более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины, однако так и не смогла достичь своих целей.

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"POV: вы говорите так, будто собираетесь выиграть войну - уже пятый год подряд", - написал Тихий.

По словам пресс-секретаря МИД, РФ потеряла 1,3 миллиона военных за более четырех лет войны, ее медленное продвижение остановилось, а сама война все чаще возвращается на российскую территорию.

"Реальность: вы начали агрессивную войну, пытаясь быстро победить; не достигли ни одной цели, потеряв 1,3 миллиона мужчин за более 4 лет; ваше медленное продвижение остановилось; война возвращается на вашу территорию", - отметил Тихий.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на съезде "Единой России" снова повторил заявления о якобы контроле ситуации на фронте и "реализации стратегических целей". По его словам, ситуация для РФ якобы остается "под контролем", а Запад не может победить Россию на поле боя.

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