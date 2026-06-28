Запад начинает иначе смотреть на войну: почему это плохой сигнал для РФ

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Смена настроений по поводу войны в Украине стала плохой новостью для российской экономики. Если раньше многие западные политики считали, что время играет в пользу России из-за ее размеров и ресурсов, то теперь эта оценка начинает меняться.

Об этом пишет Financial Times.

По оценке издания, после начала полномасштабной войны Украину часто воспринимали как находящуюся в более слабой позиции сторону. Даже восхищение мужеством украинцев и лидерством президента Владимира Зеленского не меняло общего впечатления, что у России преимущество благодаря большим ресурсам.

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Однако в этом году ситуация стала меняться. Как отмечает FT, влияние России ослабевает и на поле боя, и в экономике.

Издание обращает внимание на развитие украинских военных технологий, в частности дронов и средств противодействия беспилотникам. Спрос на украинские решения со стороны союзников США на Ближнем Востоке, по оценке FT, свидетельствует о значительном росте статуса Киева.

Также Украина усиливает способность наносить удары по объектам на территории России, в частности по Москве. Удары по нефтеперерабатывающим заводам ограничили возможности РФ для экспорта, а атаки на энергетическую инфраструктуру создают все большие проблемы для российской экономики.

Параллельно, пишет Financial Times, Россия близится к пределу своих экономических возможностей. Инфляция, которая может быть выше официальных показателей, свидетельствует о дефиците ресурсов. Невоенные отрасли все труднее финансируют свою деятельность, поскольку государство направило на войну максимум рабочей силы и капитала, не прибегая к полной принудительной мобилизации.

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По данным FT, эти возможности теперь иссякают. Дефицит бюджета растет, а российское правительство уже превысило запланированный на год уровень дефицитных расходов. В первом квартале экономический рост замедлился, а выплаты погибшим и раненым военным стали настолько велики, что имеют макроэкономическое значение.

В новом докладе Кильского института под названием Endgame также говорится о границах экономических ресурсов, на которые опирается Москва. Рост цен на нефть и газ на фоне войны с Ираном не дал России ожидаемого результата, в том числе из-за украинских ударов по энергетическим объектам.

На ситуацию также влияют более жесткий подход Европы к российскому "теневому флоту" танкеров и торговые санкции, которые затрудняют использование экспортных доходов для импорта товаров военного назначения.

FT отмечает, что дефицитные расходы Москвы могут показаться контролируемыми в абсолютных цифрах, но часть финансирования войны фактически скрыта в целевом частном кредитовании и заимствованиях региональных правительств. Все это увеличивает финансовую нестабильность.

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В то же время, поддержка России со стороны Китая заключается не только в замене западных технологий китайскими, но и в перенаправлении западных товаров. Именно этому могут эффективно мешать вторичные санкции и точечные меры европейской политики.

На этом фоне украинская экономика, невзирая на постоянные российские атаки, смогла частично компенсировать падение производства после 2022 года. Ожидается, что в этом году она продолжит расти, налоговые поступления постепенно увеличиваются, а бизнес-ожидания улучшаются.

В то же время, Киев и дальше зависит от финансовой помощи союзников для покрытия военных расходов. Однако, по оценке FT, последний год показал, что Европа способна восполнять пробел, оставленный США. Кредит на 90 млрд евро, согласованный в декабре ЕС, начинает поступать, а европейские средства уже направляются на украинское военное производство.

В Financial Times считают, что смена настроений совпадает с реальным переломом в пользу Украины. Это создает окно возможностей для союзников Киева, чтобы еще больше изменить баланс через поддержку Украины и ограничение способности России вести войну.

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Речь идет, в частности, об усилении санкций, лучшем контроле за их исполнением, борьбе с обходом ограничений и передаче замороженных российских активов Украине как первоначального вклада в будущие репарации.

Кильский институт также предлагает ввести пошлины на оставшуюся торговлю с Россией, которая еще не попала под санкции, а полученные средства передавать Украине.

Как подытоживает FT, такой рецепт не новый, но результат может оказаться неожиданным: впервые не только Украина, но и вся Европа может позволить себе думать о победе.

Напомним, Россию ждут еще худшие времена из-за ударов Украины. Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко.

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Тем временем топливный кризис в РФ из-за украинских атак вышел на новый уровень: нехватка бензина и авиатоплива заставила Москву отменить ограничения на поставки топлива и импортировать из третьих стран.

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