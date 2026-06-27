Принуждение России к переговорам: что готовы сделать США и ЕС, пока в Кремле снова угрожают ядеркой

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Еще совсем недавно Дональд Трамп считал, что у Украины нет карт и она проигрывает войну, поэтому должна отдать свои территории, как того требует Путин по «формуле Анкориджа». В Европе молчаливо соглашались, но с одной разницей — замораживание войны должно произойти по фактической линии фронта. На это согласна и Украина. Президент Зеленский не раз предлагал прекратить войну по формуле «стоим там, где стоим».

Пока администрация Трампа была занята войной с Ираном, которая длилась почти четыре месяца, переговоры в треугольнике Америка-Украина-Россия, как сказал госсекретарь Марко Рубио, зашли в тупик. Хотя, ппо правде говоря, они были обречены с самого начала, ведь в Кремле только тянули время, а США хотели во что бы то ни стало договориться с Россией, даже ценой капитуляции Украины.

Но с войны против Ирана Соединенные Штаты вышли далеко не победителем, что пошатнуло их позиции на международной арене. Украина же, напротив, демонстрирует успехи на поле боя, а наши «дальнобойные санкции» срывают крышки с российских нефтяных резервуаров. Так, по информации Reuters, Московский НПЗ, пораженный «добрыми» дронами на прошлой неделе, не сможет возобновить переработку в течение следующих минимум шести месяцев. А острый дефицит горючего в России будет сохраняться, по меньшей мере, до сентября, а может и дольше.

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Европа готовится к переговорам с Москвой. Трамп, тем временем, признает, что Зеленский неплохо справляется. А у Путина снова начали угрожать ядеркой и требуют объяснений от Вашингтона. Пойдет ли Путин на переговоры с Украиной? Читайте в материале ТСН.ua.

Трамп изменил свое отношение: в Кремле требуют пояснений

После саммита G7 во Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп изменил свое мнение по поводу войны России против Украины — США больше не является нейтральным посредником. По словам Макрона, американцы подтвердили это в тексте совместного заявления саммита Семерки. Еще раньше французский президент подчеркивал, что Трамп приехал на G7, считая, что Украина проиграет, но затем изменил свое мнение, увидев, что Россия не придерживается своих обязательств.

На днях Трамп, отвечая на вопросы журналиста, побеждает ли Зеленский в войне, признал: «Что ж, у него все достаточно хорошо. Как ни крути, он неплохо справляется. По крайней мере, он держится». На экстренном заседании Совбеза заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Генри подчеркнул, что «время не на стороне Москвы», поэтому Россия должна заключить соглашение. В Кремле на это взорвались обвинения в адрес Вашингтона. Помощник Путина Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров заявили, что Соединенные Штаты предали «дух Анкориджа».

«На Аляске не было никакого соглашения. На Аляске было предложение, но это так и не стало соглашением», — ответил Марко Рубио на обвинения из Кремля.

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Лавров, также в эти дни обвинявший США в отходе от позиции объективного посредника и взятии курса на усиление санкционного давления на Россию, в свою очередь назвал заявление Рубио «не очень утонченным».

«Если одна сторона, в этом случае США, выложила на стол свои предложения по урегулированию по поводу того, как подойти к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить, что согласия не было получается как-то не очень изощренно», — сказал Лавров.

Речь идет о саммите Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 года. В открытом письме Путину в начале июня президент Зеленский среди прочего отмечал: «Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вещей, касающихся Украины и Европы».

В Кремле это называют «духом/формулой Анкориджа». ТСН.ua уже неоднократно писал, что под этим Путин понимает согласие Трампа во время их саммита на Аляске на территориальные уступки со стороны Украины, в частности, выход Сил обороны Украины из Донбасса, в обмен на начало переговоров о прекращении войны. На безусловное прекращение огня первый шаг начала любых переговоров в Москве наотрез отказались. К тому же напомним, как украинский президент заявлял, что США связывали предоставление Украине гарантий безопасности с территориальными уступками.

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Скыль на болотах: россияне не понимают, почему нет горючего

По словам генсека НАТО Марка Рютте, Марко Рубио вместе со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, которых уже давно ждут в Киеве, работают над заключением мирного соглашения. Но это, по его словам, возможно при условии, если Путин действительно готов приобщиться и работать с другими для достижения этой цели. Пока глава Кремля лишь повторяет свои максималистские требования.

«Украина справляется очень хорошо. Она все еще впереди, когда речь идет об инновациях, например в технологиях беспилотников. Их стало больше, и они успешно поражают важную энергетическую, оборонную и вспомогательную инфраструктуру России. Мы видим, что общий объем производства на НПЗ в России снизился на одну треть», — добавил Марк Рютте.

В последние недели все ведущие мировые СМИ писали о крупнейших дроновых атаках Украины по военным целям в России, в частности по логистике, и энергетической инфраструктуре. А улетающая крышка из нефтяного резервуара Московского НПЗ стала настоящим мемом соцсетей. The Economist в своей статье даже отмечал, что Крым превращается в «остров смерти».

«По сути, происходит изоляция Крыма дронами. И в ближайшее время выглядит так, что Крым превратится в остров», — предупредил министр обороны Украины Михаил Федоров.

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Топливный кризис, разразившийся в Крыму месяц назад, охватил всю Россию — уже бывшую «страну-бензоколонку». Водители толкают машины к заправкам, спят в очередях за топливом и массово постятся сообщения и видео в соцсетях с «искренними» недоумениями по поводу дефицита бензина, его космической цены, как и стоимости продуктов питания, абсолютно не связывая это уже с пятым годом полномасштабной войны России против Украины.

Как отметил президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар, в июле мы будем наблюдать очень интересные явления, если говорить именно о Москве и столичном регионе, ведь коммерческие запасы нефтяных компаний не бесконечны.

На днях Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ по влиянию на Россию для побуждения к окончанию войны. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявляет, что пора уже Путину определиться, соглашаться ли на предложение президента Зеленского о проведении переговоров. Единственным условием, как напомнил Мерц, было проведение встречи не в Москве, но в Кремле отказались.

Однако должно было лишь призвать Путина наконец согласиться на возобновление переговоров. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, Европа должна усиливать давление на Путина и не упускать момент. Пока, по информации Reuters, сторонники жесткой линии в Кремле призывают Путина рассмотреть возможность использования тактического ядерного оружия. Правда, стоит напомнить, как перед поражением россиян в Харьковской и Херсонской осенью 2022 года Москва активно пугала тогдашнюю администрацию Байдена применением ядерки, чтобы уменьшить помощь Украине со стороны США.

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По словам эксперта Мюнхенской конференции безопасности Нико Ланге, топливный и кризис в Крыму — это еще не поражение Путина. Он отмечает, что Путин достаточно циничен и может использовать топливный кризис в пользу своего режима, говоря: «Посмотрите, какие злые украинцы».

Украинские удары по Крыму являются частью стратегии, чтобы создать Путину много проблем одновременно и по возможности дестабилизировать его режим, чтобы он был вынужден пойти на серьезные переговоры. Ситуация в Крыму для Путина неприятна, но поскольку он контролирует российские медиа, он может показывать ее в России так, как хочет», — сказал Нико Ланге в комментарии немецкому изданию BILD.

Дата публикации 21:10, 26.06.26 Количество просмотров 25 "Москва падет в Крыму": как удары ВСУ превратили полуостров в ловушку для оккупантов

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