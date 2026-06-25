Крым превращается в "остров" смерти: Economist о хаосе, пустых АЗС и безнадежности жителей

Крымский мост / © Getty Images

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Оккупированный россиянами Крым охватывает хаос из-за регулярных ударов украинских дронов. Пока захватническая «власть» пытается спасти туристический сезон, на полуострове исчезают горючее и свет, а его жители теряют доверие к этой «власти» и веру в будущее.

Об этом говорится в статье The Economist.

В ночь на 21 июня в Феодосии не прозвучало ни одной сирены. Только гул дронов, а через несколько минут — взрывы. Систему оповещения там выключили еще раньше — не из-за отсутствия угрозы, а потому, что, как недавно объяснил один из чиновников местной «власти», «сирены звучали бы 22 часа в сутки, и никто бы не высыпался».

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Атаки на Крым

Среди жителей Крыма все больше господствует убеждение, что власть больше волнует не их покой, а сохранение туристического сезона. Однако поддерживать иллюзию привычной жизни становится сложнее. Уже несколько месяцев остров находится под непрерывными ударами: под обстрелами оказываются военные базы, железнодорожные узлы, электростанции, а иногда и жилые кварталы. Относительным исключением остается Ялта благодаря горному рельефу и отсутствию военных объектов. Там дети до сих пор прыгают с пирсов в море, а пляжи заполнены отдыхающими. В то же время, большая часть Крыма фактически стала территорией войны.

В ночь на 20 июня украинские дроны нанесли удары по линиям электропередач, уничтожили нефтяной терминал в Керчи и повредили грузовой паром — один из нескольких, которые были атакованы в последнее время. Сейчас паромное сообщение полностью остановлено, что перекрыло одну из ключевых логистических артерий Крыма. Теперь грузовики могут попадать на полуостров только по сухопутному маршруту через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Однако и этот путь становится все более опасным из-за активности украинских дронов, о чем напоминают сожженные грузовики вдоль трассы.

На минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым может «фактически превратиться в остров».

Перебои с электроснабжением на полуострове становятся более регулярными. 21 июня «глава» Крыма объявил о беспрецедентном шаге — временной остановке продажи горючего на всех автозаправочных станциях. Севастополь, имеющий отдельный административный статус, ввел аналогичный запрет на 22 и 23 июня с возможностью его продления.

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Параллельно украинские беспилотники все глубже проникают в российский тыл. За последние дни они атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в Сибири, а также нанесли резонансные удары по Москве. После атак 16 и 18 июня над жилыми кварталами российской столицы вздымались густые столбы дыма, а видео взрыва, во время которого крышку нефтяного резервуара подбросило высоко в воздух, быстро разлетелось по сети. По состоянию на сегодняшний день бензин уже нормируют в более чем половине российских регионов.

Значение Крыма для России

Удары по Крыму имеют для России особый вес. Остров остается ключевым военным плацдармом и логистическим центром для российской армии, хотя постоянные атаки украинских дронов заставили остатки Черноморского флота отступить к более отдаленным портам.

Но значение Крыма выходит за рамки военной стратегии — он имеет мощный символический и духовный смысл. Бескровная аннексия в 2014 году стала кульминацией имперского реванша президента РФ Владимира Путина и существенно укрепила его популярность. Бывшая жемчужина Российской и Советской империй стала олицетворением «возрождения» государства. Сам Путин тогда назвал Крым «духовным источником формирования многогранной, но единой русской нации». Впрочем, в последнее время он почти не комментирует украинские удары по полуострову, так же, как и государственные медиа.

Жители Крыма теряют доверие к «властям» и не видят перспектив

Сегодня крымчане теряют не только доступ к бензину и стабильной электроэнергии, но и доверие к способности тамошней российской «власти» контролировать ситуацию.

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Люди, которые раньше чувствовали себя защищенными, вдруг ощутили собственную уязвимость, говорит одна местная жительница. Во время ее рассказа за окном раздавались автоматные очереди — мобильные группы ПВО пытались сбить беспилотники. Ее 14-летний сын, травмированный пережитым, хочет покинуть полуостров, но мать убеждает его остаться. Как представители крымскотатарского народа, говорит женщина, у них нет другого дома: «Это наша единственная родина».

Кроме крымских татар, открытое сопротивление аннексии со стороны местного населения было минимальным. Значительная часть жителей, особенно старшее поколение, помнившее Советский Союз, восприняла приход России положительно — из-за обещаний инвестиций и повышения социальных выплат.

Еще 10 лет назад предприниматели в Севастополе мечтали переориентировать город, традиционно живший военно-морской базой: развивать виноделие, коммерциализировать порт, вкладываться в майнинг криптовалют. Сегодня эти планы остались в прошлом. По словам местного жителя Николая Честякова, «люди больше не видят никаких перспектив на будущее».

«Те, у кого есть деньги, пытаются купить недвижимость в других [российских] регионах и вывозят туда свои семьи», — сказал мужчина.

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Атмосфера подозрения и страха в Крыму

Несмотря на то, что украинские атаки существенно подорвали веру крымчан в способность армии обеспечить им безопасность, это пока не привело к ослаблению их лояльности к России, утверждается в статье. Для многих сама перспектива возвращения Украины кажется угрожающей: люди боятся возмездия, а также того, что соседи могут донести на них по подозрению в нелояльности.

Атмосфера подозрения и страха на полуострове только усиливается из-за агрессивной контрразведывательной пропаганды, которая здесь даже более жесткая, чем в приграничных регионах России — Белгородской или Курской областях.

«Работаешь на врага? Готов продать свою родину? Ждешь указаний от своего куратора? Тогда мы идем за тобой», — именно так звучит одно из радиообъявлений в Крыму в программе «Товарищ майор, разберитесь!».

В такой атмосфере любой человек, фотографирующий или задающий лишние вопросы, автоматически становится подозрительным. Так, житель Керчи, сделавший фото топливного танкера и переславший его знакомому за границу, в этом месяце был задержан. Теперь ему может грозить обвинение в государственной измене.

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Усталость россиян от войны и падение рейтинга Путина

В самой России война также все больше вызывает усталость и разочарование. Внутри правящей элиты растет осознание того, что конфликт входит в стратегический тупик.

Обещания Кремля о том, что изнурительное противостояние на Донбассе этой весной перейдет в стремительное наступление российской армии, оказались безрезультатными, равно как и в предыдущие годы. В то же время громкие удары украинских БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам в Санкт-Петербурге и Москве заставили многих россиян ощутить войну уже не как что-то далекое, а как часть собственной реальности. К этому прилагаются Интернет-блокировки, организованные спецслужбами, которые все больше влияют на повседневную жизнь.

По данным опросов российского государственного социологического центра, в последние месяцы рейтинг Путина заметно снижается. Хотя абсолютным цифрам таких исследований не всегда можно полностью доверять, сама тенденция к падению показательна.

Закрытые фокус-группы, организованные в конце мая партией «Единая Россия», показали еще более тревожный для власти сигнал: большинство участников выступают за прекращение войны независимо от того, сможет ли РФ назвать это победой. Главная проблема для президента заключается не столько в росте потерь, экономическом давлении или усилении репрессий, сколько в отсутствии ощутимого результата, который можно было бы предъявить обществу. Именно это чувство застоя, поражения и слабости постепенно подтачивает легитимность Путина. История России не раз показывала: правителям, которых начинают воспринимать слабыми, редко дают второй шанс.

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Пока доминирующее настроение как в Крыму, так и по всей России — это глубокое истощение. Даже среди тех, кто формально поддерживает российскую сторону, все меньше людей понимают, ради чего идет эта война.

«Нам не нужны большие амбиции, нам не нужно, чтобы кто-то пытался все улучшить. Мы просто хотим, чтобы утром восходило солнце, а летом приезжали туристы. Мы так устали от всего остального», — сказала экскурсовод из Феодосии Татьяна.

Украина «отрезает» россиян от Крыма — последние новости

Напомним, в ночь на 25 июня Крым всколыхнула массированная дроновая атака: взрывы гремели в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Ялте и возле Сак. По сообщениям местных жителей, в результате ударов по энергетической инфраструктуре, в частности, Балаклавской и Таврической ТЭЦ, на большей части побережья исчез свет. Также известно о взрыве в районе аэродрома «Кача».

В Севастополе ввели срочные ограничения электроснабжения из-за критической перегрузки сетей. Так называемый «губернатор» Михаил Развожаев назвал это вынужденным шагом, чтобы предотвратить масштабные аварии в системе. Точных графиков отключений пока нет.

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