Более полутора сотен погибших и почти тысяча пострадавших: Венесуэлу потрясли мощные землетрясения

Землетрясение в Венесуэле / © AP

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В Венесуэле число жертв двух мощных землетрясений возросло до 164 человек. Еще 971 человек получил ранения. Спасательные службы продолжают поисковые операции в пострадавших районах, где под завалами могут оставаться люди.

Об этом сообщило агентство AP.

По словам исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, наибольшие разрушения понесла прибрежный штат Ла-Гуайра, который власти объявили зоной бедствия. Там обрушились десятки зданий, поэтому в регион направляются дополнительные спасательные подразделения из других частей страны. Власти пытаются максимально использовать светлое время суток, чтобы ускорить разбор завалов и поиск людей.

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Государственное телевидение показало кадры, на которых спасатели с помощью электроинструментов расчищают завалы бывших зданий. Также из-под обломков в Ла-Гуайри удалось спасти троих детей.

Подземные толчки вызвали панику среди жителей Каракаса. Люди в спешке покидали дома и выбегали на улицы, а после окончания землетрясений возвращались в пострадавшие кварталы в поисках родственников и знакомых.

Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо призвал жителей не возвращаться в свои дома из-за угрозы повторных толчков. Из-за этого многие люди провели ночь под открытым небом — в припаркованных автомобилях, на станциях метро и в других общественных местах. Некоторые сидели прямо на земле, держа домашних животных.

По данным властей, часть Каракаса осталась без электроснабжения и мобильной связи. Землетрясения также повредили международный аэропорт имени Симона Боливара, который временно закрыли. Кроме того, в столице приостановили работу метро и отключили подачу природного газа.

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Министерство образования сообщило, что занятия в учебных заведениях отменены на несколько дней. Часть школ планируется использовать в качестве временных убежищ для пострадавших и пунктов сбора гуманитарной помощи.

Из-за перебоев со связью многие венесуэльцы не могли связаться с родными. В социальных сетях десятки людей начали публиковать фотографии пропавших без вести родственников и просить о помощи в их поиске.

По данным Геологической службы США, первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Карибского моря к западу от города Морон. Его очаг находился на глубине 22 километра. Уже через минуту произошло второе землетрясение магнитудой 7,5 с глубиной 10 километров и эпицентром в 16 километрах к юго-западу от Морона. Эти подземные толчки стали одними из самых сильных, произошедших в Венесуэле за более чем столетие.

Землетрясения ощущались и за пределами страны. В бразильских городах Манаус, Белен и Макапа людей эвакуировали из зданий. Толчки также зафиксировали в странах Карибского бассейна и на северо-востоке Колумбии. Предупреждения о возможном цунами, объявленные Тихоокеанским центром предупреждения о цунами США, впоследствии были отменены.

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После стихийного бедствия в Венесуэле ввели чрезвычайное положение. Правительство объявило о создании фонда в размере 200 миллионов долларов для восстановления поврежденных больниц и жилых домов. Делси Родригес также призвала частные компании предоставить тяжелую строительную технику для проведения спасательных операций.

Помощь Венесуэле уже предложили несколько государств. По словам Родригеса, в страну направляются поисково-спасательные группы, сертифицированные Организацией Объединенных Наций. Спасателей также направили Катар, Мексика и Сальвадор, а Эквадор сообщил об отправке гуманитарной помощи. Соединенные Штаты заявили о развертывании поисково-спасательных команд, медицинских ресурсов и оказании гуманитарной поддержки пострадавшим.

Землетрясения в Венесуэле — последние новости

Напомним, вечером 24 июня Венесуэлу потрясла серия мощных землетрясений магнитудой 7,1 и 7,5. По оценкам специалистов, эти подземные толчки стали одними из самых сильных, зафиксированных в стране за последнее столетие.

Венесуэла расположена в сейсмически активном регионе на стыке Карибской и Южноамериканской литосферных плит, из-за чего здесь регулярно происходят землетрясения. По данным американских сейсмологов, самое смертоносное землетрясение в истории страны произошло в 1812 году. Тогда мощные толчки разрушили, в частности, города Мерида и Каракас, а число погибших, по разным оценкам, достигло около 30 тысяч человек.

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