Понад півтори сотні жертв та майже тисяча постраждалих: Венесуелу сколихнули потужні землетруси

Землетрус у Венесуелі / © AP

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У Венесуелі кількість жертв двох потужних землетрусів зросла до 164 людей. Ще 971 людина дістала поранення. Рятувальні служби продовжують пошукові операції в постраждалих районах, де під завалами можуть залишатися люди.

Про це повідомило видання AP.

За словами виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, найбільших руйнувань зазнав прибережний штат Ла-Гуайра, який влада оголосила зоною лиха. Там обвалилися десятки будівель, тому до регіону перекидають додаткові рятувальні підрозділи з інших частин країни. Влада намагається максимально використати світлий час доби, щоб пришвидшити розбір завалів і пошук людей.

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Державне телебачення показало кадри, на яких рятувальники за допомогою електроінструментів розбирають завали колишніх будівель. Також із-під уламків у Ла-Гуайрі вдалося живими дістати трьох дітей.

Підземні поштовхи викликали паніку серед жителів Каракаса. Люди поспіхом залишали будинки та вибігали на вулиці, а після завершення землетрусів поверталися до пошкоджених кварталів у пошуках родичів і знайомих.

Міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельйо закликав жителів не повертатися до будинків через загрозу повторних поштовхів. Через це багато людей провели ніч просто неба — у припаркованих автомобілях, на станціях метро та в інших громадських місцях. Деякі сиділи просто на землі, тримаючи домашніх тварин.

За інформацією влади, частина Каракаса залишилася без електропостачання та мобільного зв’язку. Землетруси також пошкодили міжнародний аеропорт імені Сімона Болівара, який тимчасово закрили. Крім того, у столиці призупинили роботу метро та відключили подачу природного газу.

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Міністерство освіти повідомило, що заняття в навчальних закладах скасували на кілька днів. Частину шкіл планують використовувати як тимчасові укриття для постраждалих і пункти збору гуманітарної допомоги.

Через перебої зі зв’язком багато венесуельців не могли зв’язатися з рідними. У соціальних мережах десятки людей почали публікувати фотографії зниклих безвісти родичів і просити допомоги в їхньому пошуку.

За даними Геологічної служби США, перший землетрус магнітудою 7,2 стався біля узбережжя Карибського моря на захід від міста Морон. Його осередок залягав на глибині 22 кілометрів. Уже за хвилину стався другий землетрус магнітудою 7,5 із глибиною 10 кілометрів та епіцентром за 16 кілометрів на південний захід від Морона. Ці підземні поштовхи стали одними з найсильніших, що сталися у Венесуелі за понад століття.

Землетруси відчувалися й за межами країни. У бразильських містах Манаус, Белен і Макапа евакуювали людей із будівель. Поштовхи також зафіксували в країнах Карибського басейну та на північному сході Колумбії. Попередження про можливе цунамі, оголошені Тихоокеанським центром попередження про цунамі США, згодом були скасовані.

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Після стихійного лиха у Венесуелі запровадили надзвичайний стан. Уряд оголосив про створення фонду в розмірі 200 мільйонів доларів для відновлення пошкоджених лікарень і житлових будинків. Делсі Родрігес також закликала приватні компанії надати важку будівельну техніку для проведення рятувальних операцій.

Допомогу Венесуелі вже запропонували кілька держав. За словами Родрігес, до країни прямують сертифіковані Організацією Об’єднаних Націй пошуково-рятувальні групи. Рятувальників також направили Катар, Мексика та Сальвадор, а Еквадор повідомив про відправлення гуманітарної допомоги. Сполучені Штати заявили про розгортання пошуково-рятувальних команд, медичних ресурсів і гуманітарної підтримки для постраждалих.

Землетруси в Венесуелі — останні новини

Нагадаємо, увечері 24 червня Венесуелу сколихнула серія потужних землетрусів магнітудою 7,1 та 7,5. За оцінками фахівців, ці підземні поштовхи стали одними з найсильніших, зафіксованих у країні за останнє століття.

Венесуела розташована в сейсмічно активному регіоні на стику Карибської та Південноамериканської літосферних плит, через що тут регулярно відбуваються землетруси. За інформацією американських сейсмологів, найсмертоносніший землетрус в історії країни стався у 1812 році. Тоді потужні поштовхи зруйнували, зокрема, міста Меріда та Каракас, а кількість загиблих, за різними оцінками, сягнула близько 30 тисяч людей.

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