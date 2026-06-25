Мощные землетрясения всколыхнули столицу: много разрушенных зданий

Землетрясение произошло в Венесуэле / © Associated Press

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Вечером 24 июня Венесуэла пережила серию мощных землетрясений магнитудой 7,1 и 7,5.

Об этом сообщает CNN.

По информации Геологической службы США (USGS), первое землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали вблизи города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса.

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Менее чем через минуту регион всколыхнул второе, еще более мощное землетрясение магнитудой 7,5.

В столице страны жители массово покидали здания и выходили на улицы из-за сильных толчков. В нескольких районах Каракаса были зафиксированы оползни конструкций и облака пыли после разрушения домов.

Местные власти сообщили о повреждении жилых зданий и начале аварийно-спасательных работ.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что подземные толчки ощущались сразу в нескольких штатах страны.

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По его словам, в отдельных районах Каракаса возникла «тревожная ситуация» из-за повреждений и обрушений зданий. Жителей призвали временно оставаться на открытой местности из-за риска повторных землетрясений.

После стихийного бедствия Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил угрозу ряду территорий Карибского региона, в том числе Виргинских островов, Арубы, Кюрасао и Бонайре.

Впоследствии часть предупреждений была упразднена после дополнительной оценки ситуации.

По состоянию на данный момент официальная информация о погибших или пострадавших не обнародована.

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В то же время, специалисты Геологической службы США предупредили, что из-за высокой магнитуды землетрясений существует риск значительных разрушений и большого количества жертв.

По оценкам экспертов, нынешние подземные толчки стали одними из самых мощных в Венесуэле за последнее столетие.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали землетрясение утром 24 июня у побережья временно оккупированного Крыма.

Мы ранее информировали, что незаконно возведенный оккупантами Крымский мост оказался под угрозой масштабного разрушения и опасность поступает не от ударов ВСУ, а от самой природы.

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