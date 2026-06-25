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Мощные землетрясения всколыхнули столицу: много разрушенных зданий
Подземные толчки привели к разрушениям в столице Каракасе, а для части Карибского бассейна было объявлено предупреждение о возможном цунами.
Вечером 24 июня Венесуэла пережила серию мощных землетрясений магнитудой 7,1 и 7,5.
Об этом сообщает CNN.
По информации Геологической службы США (USGS), первое землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали вблизи города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса.
Менее чем через минуту регион всколыхнул второе, еще более мощное землетрясение магнитудой 7,5.
В столице страны жители массово покидали здания и выходили на улицы из-за сильных толчков. В нескольких районах Каракаса были зафиксированы оползни конструкций и облака пыли после разрушения домов.
Местные власти сообщили о повреждении жилых зданий и начале аварийно-спасательных работ.
Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что подземные толчки ощущались сразу в нескольких штатах страны.
По его словам, в отдельных районах Каракаса возникла «тревожная ситуация» из-за повреждений и обрушений зданий. Жителей призвали временно оставаться на открытой местности из-за риска повторных землетрясений.
После стихийного бедствия Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил угрозу ряду территорий Карибского региона, в том числе Виргинских островов, Арубы, Кюрасао и Бонайре.
Впоследствии часть предупреждений была упразднена после дополнительной оценки ситуации.
По состоянию на данный момент официальная информация о погибших или пострадавших не обнародована.
В то же время, специалисты Геологической службы США предупредили, что из-за высокой магнитуды землетрясений существует риск значительных разрушений и большого количества жертв.
По оценкам экспертов, нынешние подземные толчки стали одними из самых мощных в Венесуэле за последнее столетие.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали землетрясение утром 24 июня у побережья временно оккупированного Крыма.
Мы ранее информировали, что незаконно возведенный оккупантами Крымский мост оказался под угрозой масштабного разрушения и опасность поступает не от ударов ВСУ, а от самой природы.