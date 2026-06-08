Мощное землетрясение всколыхнуло Филиппины: много жертв и масштабные разрушения (фото)

На Филиппинах произошло мощное землетрясение / © Associated Press

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На юге Филиппин произошло одно из сильнейших землетрясений за последние годы. Подземные толчки были зафиксированы вблизи острова Минданао, недалеко от города Генерал-Сантос.

Об этом сообщает АР.

По данным международных сейсмологических служб, магнитуда землетрясения составила от 7,8 до 8,1 балла. Эпицентр находился в акватории моря Сулавеси юго-западнее Генерал-Сантоса.

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На Филиппинах произошло мощное землетрясение / © Associated Press

В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, 32 человека, еще более 130 получили ранения. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, поэтому количество жертв может возрасти.

Мощные подземные толчки повлекли за собой обрушение зданий, повреждение инфраструктуры и перебои с электроснабжением. Наибольшие разрушения получил город Генерал-Сантос, где обрушились коммерческие объекты и жилые сооружения.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение / © Associated Press

Напомним, на севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Подземные толчки зафиксировали в 03:35 по местному времени в провинции Токат.

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