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Мощное землетрясение всколыхнуло Филиппины: много жертв и масштабные разрушения (фото)
На юге Филиппин произошло самое мощное для страны землетрясение в этом году.
На юге Филиппин произошло одно из сильнейших землетрясений за последние годы. Подземные толчки были зафиксированы вблизи острова Минданао, недалеко от города Генерал-Сантос.
Об этом сообщает АР.
По данным международных сейсмологических служб, магнитуда землетрясения составила от 7,8 до 8,1 балла. Эпицентр находился в акватории моря Сулавеси юго-западнее Генерал-Сантоса.
В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, 32 человека, еще более 130 получили ранения. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, поэтому количество жертв может возрасти.
Мощные подземные толчки повлекли за собой обрушение зданий, повреждение инфраструктуры и перебои с электроснабжением. Наибольшие разрушения получил город Генерал-Сантос, где обрушились коммерческие объекты и жилые сооружения.
Напомним, на севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Подземные толчки зафиксировали в 03:35 по местному времени в провинции Токат.