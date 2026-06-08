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Туск на фоне скандала обратился к Зеленскому и Навроцкому с особой просьбой
Премьер-министр публично обратился к президенту Украины и президенту Польши с призывом провести прямой и искренний разговор на фоне нового обострения в отношениях между двумя странами.
Глава правительства Польши Дональд Туск призвал президентов Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого к откровенному разговору на фоне обострения польско-украинских отношений из-за скандала с присвоением украинскому военному подразделению наименования в честь героев УПА.
Об этом Туск написал в соцсети Х.
Туск отметил, что дипломатические усилия вокруг скандала «не принесли никаких результатов».
«Я публично обращаюсь к президентам Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому с просьбой о прямом и откровенном разговоре. До того, как эмоции разрушат нашу солидарность, зародившуюся перед лицом российской угрозы. Конфликт в интересах Москвы. Думаю, это очевидно для всех нас», — написал он.
Между тем, в понедельник запланировано заседание капитула ордена Белого Орла. Навроцкий предложил включить в повестку дня вопрос о лишении Зеленского высшей награды Польши.
Что предшествовало
В Польше вызвало возмущение решение Владимира Зеленского присвоить наименование в честь Героев УПА элитному подразделению Сил специальных операций. В частности, Зеленского хотят лишить высшей польской награды.
В канун Дня ССО президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование «имени Героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.
В указе президента сказано, что это сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии и учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины.
Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее подчеркнул, что обострение отношений между двумя странами не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.