Туск на фоне скандала обратился к Зеленскому и Навроцкому с особой просьбой

Дональд Туск / © Associated Press

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Глава правительства Польши Дональд Туск призвал президентов Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого к откровенному разговору на фоне обострения польско-украинских отношений из-за скандала с присвоением украинскому военному подразделению наименования в честь героев УПА.

Об этом Туск написал в соцсети Х.

Туск отметил, что дипломатические усилия вокруг скандала «не принесли никаких результатов».

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«Я публично обращаюсь к президентам Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому с просьбой о прямом и откровенном разговоре. До того, как эмоции разрушат нашу солидарность, зародившуюся перед лицом российской угрозы. Конфликт в интересах Москвы. Думаю, это очевидно для всех нас», — написал он.

Между тем, в понедельник запланировано заседание капитула ордена Белого Орла. Навроцкий предложил включить в повестку дня вопрос о лишении Зеленского высшей награды Польши.

Что предшествовало

В Польше вызвало возмущение решение Владимира Зеленского присвоить наименование в честь Героев УПА элитному подразделению Сил специальных операций. В частности, Зеленского хотят лишить высшей польской награды.

В канун Дня ССО президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование «имени Героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.

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В указе президента сказано, что это сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии и учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее подчеркнул, что обострение отношений между двумя странами не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.

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