Туск на тлі скандалу звернувся до Зеленського та Навроцького з особливим проханням

Дональд Туск / © Associated Press

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Очільник уряду Польщі Дональд Туск закликав президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до відвертої розмови на тлі загострення польсько-українських відносин через скандал із присвоєнням українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА.

Про це Туск написав у соцмережі Х.

Туск зазначив, що дипломатичні зусилля довкола скандалу «не дали жодних результатів».

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«Я публічно звертаюся до президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського з проханням про пряму та відверту розмову. До того, як емоції зруйнують нашу солідарність, яка зародилася перед лицем російської загрози. Конфлікт в інтересах Москви. Гадаю, це очевидно для нас усіх», — написав він.

Тим часом у понеділок заплановане засідання капітулу ордена Білого Орла. Навроцький запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі.

Що передувало

У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА елітному підрозділу Сил спеціальних операцій. Зокрема, Зеленського хочуть позбавити найвищої польської нагороди.

Напередодні Дня ССО президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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В указі президента сказано, що це зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська та зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга раніше наголосив, що загострення відносин між двома країнами не приносить користі ані українцям, ані полякам.

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