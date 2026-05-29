Скандал між Польщею та Україною: Навроцький хоче позбавити Зеленського ордена через УПА

Кароль Навроцький та Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив із жорсткою критикою президента України Володимира Зеленського через присвоєння підрозділу ЗСУ назви «Героїв УПА». Це може призвести до позбавлення українського лідера Ордена Білого Орла.

Про це повідомило PAP.

На думку Навроцького, рішення Зеленського присвоїти одному з українських військових підрозділів назву «Героїв УПА» стало вигідним приводом для російської пропаганди та дало їй додаткові аргументи.

«Це також доказ того, що ті, хто говорив, ніби Україна повинна вступати до Європейського Союзу без жодних очікувань, дуже помилялися. Президент Зеленський довів, що Україна в ментальному сенсі, у плані прославлення бандитів і вбивць з Української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини«, — висловився президент Польщі.

Крім того, Навроцький виступив із пропозицією позбавити Зеленського Ордена Білого Орла.

«8 червня відбудеться засідання Капітули Ордена Білого Орла, і я запропонував, щоб одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордена Білого Орла«, — заявив польський лідер.

Він наголосив, що остаточне рішення ухвалюватиме особисто, однак для цього має відбутися засідання капітули.

«Таке засідання капітули відбудеться 8 червня», — повідомив Навроцький, додавши, що його обурило рішення українського президента.

Водночас він підкреслив, що підтримка України у війні проти Росії та «бандита, яким є Володимир Путін», залишається стратегічним інтересом Польщі. Однак, за словами Навроцького, «так не будуються відносини між народами».

Зауважимо, Орден Білого Орла Зеленський отримав 2023 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди. Цю нагороду вручають людям, які своїм життям зробили великий цивільний чи військовий внесок для Польщі.

Нагадаємо, 27 травня Зеленський надав одному з підрозділів Збройних сил України почесну назву «Героїв УПА». За словами глави держави, це рішення ухвалили «з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з урахуванням зразкового виконання поставлених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України».

