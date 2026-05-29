Рецепт старовинного німецького чизкейка, який готують вже понад 150 років

Німецький чизкейк instagram.com/germanmomkitchen

У світі десертів, де щодня з’являються нові тренди, саме класичні сімейні рецепти викликають найбільше емоцій. Не ідеально глянцеві торти з TikTok, а випічка, яка нагадує дитинство, кухню бабусі та запах ванілі.

Саме таким став старовинний німецький чизкейк, про рецепт якого розповіли на сторінці GermanMomKitchen. У родині авторки його готують уже понад півтора століття. Його почала пекти прабабуся, пізніше рецепт перейняла бабуся, яка щонеділі ставила чизкейк у духовку для всієї родини.

Інгредієнти

Для основи

борошно 200 г

розпушувач 1 ч. л

цукор 75 г

жовток 1 шт.

вершкове масло 80 г

Для начинки

відціджений кисломолочний сир або грецький йогурт 1 кг

жовтки 4 шт.

молоко 500 мл

ванільний пудинг або крохмаль із ваніллю 1 пакет

цукор 250 г

олія ¾ склянки

ванільний цукор

лимонний сік

білки, збиті до стійких піків 4 шт.

Приготування

Спочатку приготуйте основу, борошно змішайте із розпушувачем, цукром, жовтком та маслом до м’якого тіста. Викладіть його у роз’ємну форму. Для начинки змішайте сир, молоко, жовтки, ванільний пудинг, цукор, олію та лимонний сік. Наприкінці дуже обережно введіть збиті білки, саме вони створюють ту саму легку текстуру. Випікати чизкейк потрібно приблизно 70 хв за 170°C або близько 80 хв за 180°C. Після випікання десерт залиште охолоджуватися одразу у духовці. Якщо верх починає занадто швидко рум’янитися, його рекомендовано накрити фольгою.

Секрет популярності цього чизкейка не лише у смаку. Соцмережі сьогодні втомилися від «ідеальної картинки» та дедалі частіше повертаються до рецептів із історією. І, мабуть, саме тому старовинний німецький смаколик сьогодні має актуальніший вигляд за будь-які гастротренди.

