Вогняний гриб над Флоридою: ракета New Glenn Безоса вибухнула під час випробувань двигунів

Ракета New Glenn компанії Blue Origin вибухнула під час вогневого тесту на стартовому майданчику / © Associated Press

Ракета New Glenn компанії Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса вибухнула під час вогневих випробувань на стартовому майданчику у Флориді ввечері, 28 травня. Інцидент став черговим ударом для космічної програми компанії, яка намагається скоротити відставання від SpaceX Ілона Маска.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про інцидент.

Що сталося на стартовому майданчику

Вибух стався через кілька секунд після початку запланованого тесту двигунів на стартовому майданчику Космічного центру Кеннеді, спричинивши масштабну пожежу та яскравий спалах, який було видно за сотні кілометрів, пише The Guardian.

Напередодні NASA оголосило, що Blue Origin отримала контракт на запуск першої з трьох місій у межах будівництва майбутньої місячної бази вартістю близько 20 мільярдів доларів. Компанія також бере участь у конкуренції зі SpaceX Ілона Маска за право створити посадковий модуль для місії Artemis IV, під час якої астронавти мають повернутися на Місяць уперше від 1972 року.

Вибух став черговою невдачею для програми New Glenn, розробка якої неодноразово затримувалася. Ракета має відігравати важливу роль у доправленні місячних посадкових модулів і вантажів у межах програми Artemis.

Реакція NASA та Ілона Маска

Керівник NASA Джаред Айзекман повідомив, що після аварії буде проведено повну оцінку впливу інциденту на графік майбутніх місій. За його словами, створення важких космічних ракет є надзвичайно складним процесом, а космічні польоти не пробачають помилок.

Ілон Маск також відреагував на аварію, коротко заявивши, що «ракети — це складно». Водночас Безос наголосив, що компанія відновить усе необхідне та продовжить роботу над космічними програмами.

У Федеральному авіаційному управлінні США поки не повідомили, чи стане вибух причиною нового розслідування. Раніше ракету New Glenn вже тимчасово відсторонювали від польотів через проблеми після одного з попередніх запусків.

Вибух стався під час тесту, який проводили перед майбутнім запуском

Вибух стався через два дні після того, як NASA надало Blue Origin контракт на $188 млн для доставки місяцеходів на поверхню Місяця в межах програми Artemis. New Glenn також має відігравати ключову роль у доставці вантажів і місячних модулів для майбутньої місячної бази NASA.

На тлі аварії Blue Origin її конкурент SpaceX минулого тижня провів чергове випробування Starship. Під час тесту корабель вивів на орбіту супутники-імітатори та здійснив контрольоване приводнення в Індійському океані, хоча компанії не вдалося успішно посадити прискорювач Super Heavy.

New Glenn від Blue Origin — що відомо про ракету

Blue Origin, заснована американським мільярдером Джеффом Безосом, найбільше відома своєю суборбітальною ракетою New Shepard, на якій запускає в небо космічних туристів. New Glenn є першою важкою ракетою компанії. Вона має висоту 98 метрів. Її багаторазовий перший ступінь призначений для виконання 25 місій. За угодою з NASA, компанія має надати цю ракету для майбутньої марсіанської місії NASA EscaPADE. За планами, вона використовуватиметься для виведення на низьку навколоземну орбіту понад 45 тонн корисного вантажу за один політ.

Дата публікації 12:59, 29.05.26

