ПСЖ оголосив заявку на фінал Ліги чемпіонів — чи потрапив до неї Забарний

Парижани 30 травня позмагаються у вирішальному поєдинку турніру з "Арсеналом".

Ілля Забарний / © Associated Press

Французький ПСЖ оголосив заявку на фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти лондонського "Арсенала".

Список гравців, які можуть взяти участь у вирішальному поєдинку головного клубного євротурніру, опублікувала пресслужба парижан.

До складу потрапили 26 футболістів, серед яких і український центральний захисник Ілля Забарний.

Зазначимо, що Забарний став п'ятим в історії українцем, який дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

В основній стадії нинішнього сезону Ліги чемпіонів 23-річний українець зіграв шість матчів, але в плейоф на полі взагалі не з'являвся.

Матч ПСЖ — "Арсенал" відбудеться у суботу, 30 травня, на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік у фіналі французький клуб розчавив італійський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок. Перед цим у півфіналі підопічні Енріке здолали саме "Арсенал" (1:0, 2:1).

Для ПСЖ це буде третій в історії фінал Ліги чемпіонів. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії" (0:1).

"Арсенал" удруге зіграє у фіналі Ліги чемпіонів і вперше за 20 років. У сезоні-2005/06 "каноніри" програли поєдинок за трофей "Барселоні" (1:2).

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Дата публікації
