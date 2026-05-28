Український воротар перейшов з "Карпат" до чемпіона Чехії — подробиці трансферу

Назар Домчак / x.com/FabrizioRomano

Реклама

Воротар львівських "Карпат" Назар Домчак перейшов до чеської "Славії".

Про це повідомляється на офіційному сайті "зелено-білих". Деталей угоди львівський клуб не розкриває.

За інформацією авторитеного інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу 19-річного голкіпера склала 5 мільйонів євро, а його контракт із празьким клубом розрахований до 2031 року.

Реклама

Домчак є вихованцем "Карпат". На професійному рівні воротар дебютував за другу команду "левів" у Другій лізі 12 серпня 2023 року в матчі проти "Чайки" (Петропавлівська Борщагівка).

За основну команду "зелено-білих" Назар провів перший поєдинок 3 серпня 2025 року року в межах першого туру УПЛ проти житомирського "Полісся".

Загалом у сезоні-2025/26 Домчак провів 27 матчів, 14 із яких зіграв "на нуль". Він увійшов до трійки найкращих воротарів УПЛ за цим показником.

Минулого року Домчак дебютував за юнацьку та молодіжну збірні України.

Реклама

Зазначимо, що "Карпати" фінішували на 9-му місці в підсумковій таблиці УПЛ.

"Славія" стала чемпіоном Чехії й наступного сезону гратиме в основному раунді Ліги чемпіонів.

Раніше ми розповідали, що кривдник "Шахтаря" став переможцем Ліги конференцій.

Новини партнерів