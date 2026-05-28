Що не можна святити на Трійцю: які трави стануть оберегом, а які накличуть біду

Букет на Трійцю — це не просто краса. Кожна травинка в ньому має значення.

Букет на Трійцю

На Трійцю традиційно несуть до церкви святити букети запашних трав

Наближається Трійця — Зелені свята, які споконвіку супроводжуються традицією прикрашати свої оселі духмяними травами та освячувати букети в церкві. Хтось несе до храму пишний букет із чебрецем і любистком, хтось прикрашає хату березовими гілками, а хтось просто купує щось зелене на ринку і щиро сподівається, що вгадав. Але народна традиція чітко розрізняє рослини-обереги та такі, що краще оминути.

ТСН.ua розібрався, що і чому можна або не можна нести до храму на Зелені свята.

Що обов’язково треба покласти в букет

Головне правило троїцького букета — він має пахнути. Не просто мати гарний вигляд, а саме пахнути: вважалося, що аромат цілющих трав відганяє нечисть і наповнює хату здоров’ям.

Найголовніша рослина свята — лепеха (аїр). Її не просто клали в букет, а буквально встеляли нею підлогу по всьому дому. За давнім повір’ям, лепеха приваблює добрих духів і захищає родину. Цікаво, що цей звичай зберігся не лише в Україні: у Польщі досі кажуть «Zielone Świątki — tatarak w kątki», тобто «Зелені свята — лепеха по кутках». Польські господині встеляли нею не лише хати, а й стодоли та хліви, бо вірили, що запах рослини відганяє нещастя і навіть комах.

Також обов’язковими травами в букеті є:

  • Полин — охоронець порогу. Сухим полином обкурювали кімнати, а потім пучки вішали над дверима, щоб у дім не могло зайти ніщо недобре.

  • Чебрець, або «богородична трава», за народними віруваннями, допомагає жінці знайти кохання, зберегти мир у родині і легко народити дитину.

  • Любисток — від вроків і пристріту.

  • Волошка — від нечисті, і вона ж, як кажуть, має приворотну силу.

  • М’ята і меліса очищають простір і захищають від ворогів.

Що категорично не можна нести до церкви

Про заборонені рослини в троїцькому букеті нагадав «Радіо Трек». І цей список цілком логічний навіть без містики чи релігії.

Під час складання зеленого букету треба уникати:

  • Колючок — ані чортополоху, ані синьоголовника, ані ворсянки. Вважалося, що колючі рослини «чіпляють» до дому сварки та чвари.

  • В’юнких рослин і бур’янів — вони накликають безладдя.

  • Шипшини — попри красу, вона, за народними повір’ями, може принести в родину хворобу.

У сусідній Польщі також є свої «чорні списки» на Зелені свята. Верба для прикраси хати не годиться — за переказом, саме на ній повісився Іуда. Вільха й осика теж лишалися за порогом — вважали, що ці дерева приносять нещастя.

Де і коли збирати зілля — теж має значення

Трави краще збирати рано-вранці в неділю, саме перед службою в храмі, у ясну погоду, поки ще роса. Але є місця, де рвати рослини суворо заборонено: поблизу кладовищ, на узбіччях доріг і, як не дивно, поруч із самими храмами.

Логіка наших предків тут проста і навіть трохи поетична: рослина вбирає в себе енергію місця, де росте. Тому трава з могили — це не та трава, яку варто нести до храму та до оселі.

Традиція, яка об’єднує всю Європу

Виявляється, ця любов до зеленого прикрашання на П’ятдесятницю — не суто українська. Це загальнослов’янська, а в ширшому сенсі — загальноєвропейська традиція, яка сягає ще дохристиянських часів.

У Польщі на Зелені свята прикрашали хати, стодоли і паркани гілками липи, бука, клена, ясена, берези. Вважалося, що молода зелень захищає від злих духів і гарантує добрий урожай. Цікаво, що польська церква ще в Середньовіччі намагалася заборонити деякі язичницькі звичаї, але прикрашання домівок зеленню залишила — бо воно символізувало відкриття зелених воріт для приходу Святого Духа.

Європейські традиції багато в чому перегукуються з українськими. Зокрема, за даними німецьких етнографічних досліджень, у регіоні Баден-Вюртемберг на свято Pfingsten досі зберігається звичай прикрашати будинки та храми свіжозрізаною зеленню і березовими гілками. А місцеві народні повір’я свідчать, що календула, зірвана на Трійцю на світанку, наділена особливою цілющою силою — подібно до нашого чебрецю чи полину.

Різні народи, різні мови, а традиції дуже схожі: вийти в поле, набрати пахучого зілля і занести в дім трохи літа, трохи захисту і трохи надії на добре майбутнє.

Нагадаємо, цьогоріч Трійцю православні християни святкують 31 травня. Це неділя, а тому буде вихідним днем. Втім, 1 червня — вже робочий день, хоча до війни понеділок автоматично ставав додатковим днем відпочинку.

