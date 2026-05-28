У квітковій блузці, жакеті та штанях: герцогиня Софі відвідала ферму
Герцогиня Единбурзька Софі відвідала сьогодні новий захід.
Софі, як почесна президентка організації Linking Environment And Farming, була заскочена під час візиту на ферму Waitrose Farm до маєтку Лекфорд у Стокбриджі, графство Гемпшир. Вона приїхала для ознайомлення з підготовкою до Дня відкритих ферм LEAF, присвяченого 20-річчю організації.
Герцогиня одягла з цього приводу бірюзову квіткову блузку, світлий жакет і штани кольору гакі, доповнивши аутфіт сірими еспадрильями в цятку.
Свій образ Софі доповнила сережками-цвяшками, тонким золотим ланцюжком на шиї, кількома золотими браслетами та каблучками на пальцях. Також вона тримала в руках сонцезахисні окуляри.
А нещодавно ми показували, як Софі вдяглася у стилі бохо, коли відвідувала відкриття виставки графства Девон у Вестпойнті.